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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تلعب الكلى دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم والمعادن الضارة، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح بداخله، وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مساهمتها في إنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك يجب الحفاظ عليها.

في السطور التالية، يقدم " الكونسلتو"،أبرز الطرق التي قد تساعد على تنظيف الكلى من السموم، وذلك حسبما جاء في موقع، "Healthline".

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وداعًا للأدوية.. طرق بسيطة لتنظيف الكلى من السموم

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طرق تساعد على تنظيف الكلى من السموم

1- تناول الفواكه

هناك بعض الفواكه التي تتميز بمذاقها الجيد، واحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تجعلها مفيدة لصحة الكلى، والتي من بينها العنب، والتوت، اللذان يحتويان على مركب نباتي يسمى ريسفيراترول.

في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجد الباحثون أن العلاج بالريسفيراترول كان قادرًا على تقليل التهاب الكلى في الفئران المصابة بمرض الكلى المتعدد الكيسات.

كما يحتوي العنب الأخضر على مضادات أكسدة تخلص الكلى من السموم وتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية وتحميها من الأمراض.

2- عصائر الفاكهة

تساعم بعض عصائر الفاكهة خاصة الطبيعية في الحفاظ على صحة الكلى، حيث يحتوي عصير الليمون والبرتقال والبطيخ على حمض الستريك الذي يساعد في منع تكوين حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالكالسيوم في البول، بالإضافة إلى ذلك فإن شرب كوب من العصير الطازج يوميًا يمكن أن يساهم في تناول السوائل اليومي الموصى به.

3- الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يعتقد الكثير من الناس أن تجنب الكالسيوم يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى، وهو أمر خاطئ تمامًا، حيث يعتبر الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة الكلى.

وتعد منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن، ليست المصدر الوحيد لمعدن الكالسيوم، بل يتواجد أيضًا في العديد من الأطعمة الأخرى، مثل الحبوب الكاملة، وبذور الكتان.