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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي هواتف أندرويد من فيروس خطير يصيب الهواتف ويقوم بسرقة البيانات الشخصية و الحسابات البنكية ، كما يستطيع الفيروس التحكم في الهاتف من بُعد حيث إن له القدرة على تثبيت نفسه داخل الملفات الداخلية للهاتف.

وبحسب موقع ZDNet فإن فيروس BRATA والمطور من الفيروس الشهير "طروادة" استطاع أن يحصل على العديد من الميزات الجديدة لتحسين قدرته على التصيد الاحتيالي لبيانات اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، واعتراض رموز المصادقة ثنائية العامل عبر الرسائل النصية القصيرة.

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تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد.. فيروس خطير يسرق الحسابات البنكية من بُعد..وإليك الحل

ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

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ويعتبر BRATA فيروس تجسس عن بُعد يحصل على أذونات للوصول إلى بيانات موقع GPS ، وطرق جديدة لإرسال واستقبال الرسائل القصيرة ، والحصول على أذونات إدارة الهاتف .

كما أن الفيروس أيضا لديه القدرة على تحميل جزء من المرحلة الثانية من البرامج الضارة من خادم القيادة والتحكم الخاص به لإجراء تسجيل الأحداث، من خلال تثبيت نفسه داخل برامج الهاتف الأساسية، حيث يستطيع التغلب على برامج مكافحة الفيروسات.

وينصح الكثير من الخبراء بضرورة إجراء ضبط المصنع لهاتفك وليس فقط الاكتفاء بتحميل برامج مكافحة الفيروسات، عند الاشتباه بوجود مثل هذا الفيروس في هاتفك، حيث إن هناك عددا من العلامات التى قد تظهر لك أنك مصاب بالفعل من بينها إرسال رسائل لأشخاص لا تعرفهم، ووجود أصدقاء لديك على مواقع التواصل لم تقم بإرسال طلبات صداقة لهم.

وكذلك تحميل تطبيقات لم تقم بتحميلها، وظهور الكثير من الإعلانات على المواقع التي تستخدمها، ونفاد البطارية في وقت قليل للغاية، وكذلك ظهور أداء غريب في طريقة عمل الهاتف.