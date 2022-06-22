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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على إضافة «وضع مخفي» خاص يتيح للمستخدم إخفاء بعض الأشياء عن بعض جهات الاتصال، وهي طريقة رائعة للحفاظ على سرية بعض معلوماتك عن أشخاص محددين جدًا.

مع التحديث الجديد، سيتمكن المستخدم من إخفاء صورة ملفه الشخصي وحالة آخر ظهور وصفحة حول، وسيكون قادرًا على اختيار ظهور هذه الإعدادات للجميع أو جهات الاتصال الخاصة به فقط، أو جهات الاتصال الخاصة به باستثناء أشخاص معينين، بحسب «ذا صن».

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ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

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فائدة الميزة الجديدة من واتساب

في بعض الأحيان يرغب الشخص في إظهار آخر ظهور لشريكه مثلا أو عائلته فقط، ولكن لا يرغب بإظهاره لأي أصدقاء أو زملاء مزعجين، لذلك فإن الميزة الجديدة تعتبر طريقة رائعة للسيطرة على خصوصية واتساب بطريقة أكثر دقة.

يقول تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة ميتا الأمريكية، «لزيادة حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، نحن نطرح خيارات جديدة لإعدادات التحكم في الخصوصية لديك، والآن يمكنك تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي، وحول، وحالة آخر ظهور».

على الرغم من أن تلك الميزة جذابة جدا، فإن هناك مشكلة يمكن أن تواجه المستخدم، وهي أنه عندما يمنع شخص ما من الاطلاع على معلوماته الشخصية، سيتم منعه أيضًا من مشاهدة معلوماته.

يطرح واتساب الميزة الجديدة في الإصدار العام للتطبيق في الوقت الحالي، لذا يمكن لأي شخص الاستفادة منها من خلال التحقق من متاجر التطبيقات سواء «آب ستور» أو «جوجل بلاي» للحصول على آخر التحديثات.

كيفية الانضمام إلى واتساب بيتا

يُذكر أن هذه الميزة موجودة على النسخ التجريبية من التطبيق منذ فترة، وإذا كنت ترغب في تجربة أحدث ميزات واتساب قبل أي شخص آخر، يجب أن تفكر في الانضمام إلى الإصدار التجريبي من خلال الخطوات التالية:

- الانتقال إلى متجر «جوجل بلاي»

- البحث عن واتساب

- التمرير لأسفل الصفحة حتى رؤية «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي»

- الضغط على زر «أنا في»

- النقر على «انضمام» للتأكيد.