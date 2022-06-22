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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن قشر البرتقال الذي يقومون بالتخلص منه غالباً هو الجزء الأكثر فائدة وصحية في الفاكهة ككل.

تحتوي قشور البرتقال على ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الألياف ومادة الفلافونويد الموجودة في الفاكهة نفسها. أليس هذا مذهلا؟

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قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم وتعزز هرمون الأنسولين (لا ترميها)

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وأثبتت الدراسات أن لب البرتقال يحتوي على حوالي 71 ملليجرام من فيتامين C، بينما يحتوي القشر على أكثر من 136 ملليجرام، فهل يمكنك أن ترى الآن لماذا تحتاج إلى إعادة التفكير في التخلص من قشر البرتقال أم لا؟.

لذلك، سنقوم بتسليط الضوء على كيف يمكن أن تتأثر صحتك عندما تستهلك قشور البرتقال، وفيما يلي الفوائد الصحية لقشر البرتقال اتي ستمنعك بعد اليوم من التخلص من قشوره المفيدة:

1- قشور البرتقال تعالج مرض السكري:

فوائد قشور البرتقال لتنظيم مستويات السكر بالدم

قشور البرتقال غنية بمادة البكتين، وهي ألياف طبيعية معروفة بأنها ذات قدرة كبيرة على تنظيم مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يعتبر هاماً للغاية بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكر بنوعيه الأول والثاني.

2- قشور البرتقال تعزز صحة القلب :

فوائد قشور البرتقال لتعزيز صحة القلب

وفقا للدراسات الأخيرة، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على ثمار الحمضيات، مثل البرتقال، يوفر لك الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب حمض الفوليك الموجود فيه.

كما أن قشور البرتقال غنية بمادة تسمى هسبريدين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، فنظرا إلى أن معظم أمراض القلب ناتجة عن الالتهابات، تعتبر قشور البرتقال عاملاً مساعداً في حماية قلبك بلا شك.

3- قشور البرتقال تعزز الهضم:

فوائد قشور البرتقال لتعزيز الهضم

إن قشر البرتقال مفيد للغاية في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما وأظهرت الدراسات الأخيرة أنه يمكن استخدام قشور البرتقال لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي أيضاً.

4- قشور البرتقال تساعد على فقدان الوزن:

فوائد قشور البرتقال لفقدان الوزن

يحتوي قشر البرتقال على كميات وافرة من فيتامين C المعروف بمساعدته على حرق الدهون K كما أنه مصدر طبيعي لمادة البكتين، وهي الألياف طبيعية التي تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، فإذا كنت تنوي إنقاص وزنك هذا العام، عليك إدراج قشر البرتقال في حميتك.

5- قشور البرتقال تحسن صحة الرئتين:

فوائد قشور البرتقال لتحسين صحة الرئة

بفضل محتواها الممتاز من فيتامين C، تساعد قشور البرتقال على التخلص من الاحتقان وتنظيف الرئتين، بالإضافة إلى تعزيز المناعة مما يساعد على درء ومنع التهابات الرئة. كما ويمكن أن تساعدك قشور البرتقال على طرد البلغم، خاصة عند إصابتك بنزلات البرد وعلى تطهير رئتيك.