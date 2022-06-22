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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناول الكثير من السوائل شيء ضروريا لتفتيت حصوات الكلى ومنع تكون حصوات جديدة، ولا تقوم السوائل بطرد السموم فحسب، بل يساعد أيضًا في تحريك الحصوات عبر المسالك البولية.

وفيما يلي نرصد لكم 5 مشروبات تفتت حصوات الكلى، وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة.



الماء:

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5 مشروبات تفتت حصوات الكلى وتطردها وتنظف الجسم من السموم

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تساعد زيادة كمية الماء في تفتيت الحصوات، لذا احرص على تناول 12 كوبًا من الماء يوميًا، وبمجرد أن تمر الحصوة، يجب أن تستمر في شرب 8 إلى 12 كوبًا من الماء كل يوم، لأن الجفاف هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لحصوات الكلى، وانتبه إلى لون البول ويجب أن يكون لونه أصفر فاتح جدًا، لأن البول الغامق هو علامة على الجفاف.



عصير الليمون:

يحتوي الليمون على سترات وهي مادة كيميائية تمنع تكوّن حصوات الكالسيوم، ويمكن للسيترات أيضًا تفتيت الحصوات الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

ويحتوي عصير الليمون على العديد من الفوائد الصحية الأخرى، على سبيل المثال، يساعد في منع نمو البكتيريا ويوفر فيتامين سي.



عصير الريحان:

يحتوي الريحان على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تفتيت حصوات الكلى وتقليل الألم، كما أنه مليئة بالعناصر الغذائية، وهناك مضادات أكسدة وعوامل مضادة للالتهابات في عصير الريحان تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

ولكن يجب عدم استخدام عصير الريحان لأكثر من 6 أسابيع لأن الاستخدام المطول يؤدي إلى:

انخفاض سكر الدم وضغط دم منخفض وزيادة النزيف.



عصير الكرفس:

يزيل السموم التي تساهم في تكوين حصوات الكلى كما أنه يساعد في طرد السموم من الجسم حتى يتمكن من تفتيت الحصوات.

لذا امزج واحدًا أو أكثر من أعواد الكرفس بالماء وتناول العصير طوال اليوم، ولكن لا يجب أن تشرب هذا الخليط إذا كان لديك ضغط دم منخفض أو جراحة أو إذا كنت تتناول ليفوثيروكسين (سينثرويد) والليثيوم (الليثان) أو الايزوتريتنون (سوتريت) أو الأدوية المهدئة، مثل ألبرازولام (زاناكس).



عصير الرمان:

يساهم في طرد الحصى والسموم الأخرى من الجسم، كما إنه مليء بمضادات الأكسدة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الكلى ويكون لها دور في منع تكون حصوات الكلى، بالإضافة إلى أنه يقلل من مستوى حموضة البول، وبالتالي تقلل مستويات الحموضة المنخفضة من خطر الإصابة بحصوات الكلى في المستقبل.

ولا يوجد حد لكمية عصير الرمان التي يمكنك شربها على مدار اليوم، ولكن لا يجب أن تتناول عصير الرمان إذا كنت تتناول أدوية الكبد أو أدوية ضغط الدم، مثل كلوروثيازيد (ديوريل) ورسيوفاستاتين (كريستور).