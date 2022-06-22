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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف يعانى الكثيرون من صعوبة النوم في الطقس الحار، حيث يمكن لهذا الطقس أن يفسد نمط نومك، لذا نتعرف على بعض النصائح التي قد تسهل عليك النوم ليلًا أثناء موجة الحر وارتفاع الحرارة، بحسب موقع جريدة "مترو" البريطانية.



والحصول على قسط جيد من النوم ليلاً أمر بالغ الأهمية لأسباب عديدة، بما في ذلك الحفاظ على نظام مناعي صحي ومساعدتنا على الشعور بالإنتاجية واليقظة والنشاط.

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كيف تنام جيدًا فى الجو الحار؟.. نصائح تساعدك للنوم الهنيء وتحل المشكلة تمامًا

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نصائح تساعدك على النوم جيداً في الطقس الحار

1- لا تتناول الكافيين بكثرة

قالت عالمة النوم البريطانية الدكتورة ريبيكا روبينز، أن النوم الجيد يبدأ بمجرد أن نستيقظ في الصباح، وما نفعله أثناء النهار مهم لنومنا في الليل".



وأضافت "أثناء النهار، راقب استهلاكك للكافيين.. لا تتناول أكثر من فنجانين من القهوة أو جرعات من الكافيين في موعد لا يتجاوز الساعة 2 مساءً إذا كنت تريد النوم بين الساعة 10 أو 11 مساءً".

2- ادخل في روتين ما قبل النوم

الدخول في روتين ثابت يمكن أن يكون له تأثير إيجابي حقًا على نوعية نومنا، لذا النوم في نفس الوقت كل ليلة، والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح هو أفضل شيء.

السبب هو أنه يسمح للجسم بالعمل مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي، ساعة الجسم الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة والتي تتحكم في توقيت كل نظام عضوي وعملية جسدية.



إذا التزمنا بجدول زمني للنوم، فإن أجسامنا تتعلم متى نتوقع النوم واليقظة. أي فرق يزيد عن ساعة عن جدولك المعتاد ، ستفرض في الواقع أعراضًا تشبه أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة على دماغك."

3- خصص وقتًا لممارسة الرياضة

أكدت الدكتورة ريبيكا أن "أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام ينامون بشكل أفضل".

التأكد من أنك قد بذلت جهدًا كاملًا طوال اليوم هو وسيلة مؤكدة لضمان حصولك على نوم جيد في الليل.

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، والقيام بشيء تستمتع به ويعمل على زيادة التعرق يمكن أن يساهم حقًا في الحصول على نوم جيد.

4- تحكم في توترك

التوتر موجود في كل مكان حولنا ، ولكن الطريقة التي نتفاعل بها مع التجارب المجهدة هي التي تحدد ما إذا كانت ستؤثر سلبًا على حياتنا.



فكر في بدء تمرين قصير لليقظة الذهنية في فترة ما بعد الظهر لتخفيف التوتر والضغط.

يعتبر التأمل كل ليلة طريقة رائعة للتخلص من التوتر مثل أو قراءة كتاب جيد أو المجلات.

5- تناول طعامًا جيدًا وخطط لأوقات الوجبات

نظرًا لأن التغذية مرتبطة بنومنا، فمن المهم تناول الطعام جيدًا للحصول على نوم هانئ ليلاً.

من الناحية المثالية يجب تناول وجبة فطور وغداء شهية وعشاء خفيف".



العشاء الثقيل جدًا أو الذي يتم استهلاكه في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يتعارض مع قدرتنا على النوم.

احرص على تناول وجبتك الأخيرة قبل النوم بساعتين على الأقل ثم الانتقال إلى شاي الأعشاب المهدئ.

6- قم بترقية بيئة نومك

إن ضمان حصولك على ملاذ مريح للنوم فيه أمر في غاية الأهمية يعد التأكد من حصولك على مرتبة داعمة في أي موسم جانبًا مهمًا من جوانب النوم - ولكن أكثر من ذلك عندما يكون الصيف.

كما أن المرتبة غير الداعمة، أو المرتبة التي تحتفظ بالحرارة ، ستحد من جودة نومك.