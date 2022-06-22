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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أزالت شركة جوجل Google، تطبيق أندرويد شهير من متجر تطبيقاتها بلاي، يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم، وهناك سبب وجيه للغاية لقيام الشركة الأمريكية بحظر التطبيق الذي ذاع صيته مؤخرا.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، حذر فريق الأمن السيبراني بموقع Dr. Web، من تطبيق شهير يهدد أكثر من مليون هاتف أندرويد، تم رصده على منصة "جوجل بلاي"، يسمى PIP Pic Camera Photo Editor.

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جوجل تحظر تطبيق أندرويد شهير.. وتنصح مستخدميه بحذفه فورا من هواتفهم

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ويحتوي تطبيق أندرويد المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، برامج ضارة سيئة قادرة على سرقة تفاصيل تسجيل دخول المستخدمين وحساباتهم الشخصية على موقع فيسبوك Facebook، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وقد تسمح البرامج الضارة، المدمجة ببرمجيات تطبيق أندرويد PIP Pic Camera Photo Editor، للمتسللين بالوصول إلى الحسابات المستخدمين وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان تطبيق تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت عبرمتجر" بلاي"، ولكن قامت شركة جوجل مؤخرا بحظر التطبيق من منصة تطبيقاتها بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره، ولسوء الحظ، حصل تطبيق " PIP Pic Camera Photo Editor"، على أكثر من مليون عملية تنزيل على هواتف أندرويد، مما يعني أنه لا يزال يشكل تهديد على مالكو هذه الأجهزة.

وحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمو أندرويد، بحذف التطبيق فورا دون تأخير إذا كان لا يزال مثبتا على أجهزتهم، بالإضافة إلى ضرورة تغيير كلمة مرور "فيسبوك" سريعا.

وأشار فريق Dr. Web، إلى أن " PIP Pic Camera Photo Editor"، ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في أثاره قلق مستخدمي أندرويد مؤخرا، حيث أوضح أحدث تقرير لشركة الأمان، وجود 4 تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على دفع الإعلانات الغير مرغوب فيها، والذي يتسبب في الإضرار بعمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.

وتتضمن التطبيقات الأربعة التي رصدها فريق Dr. Web، تطبيق Wild & Exotic Animal Wallpaper و ZodiHoroscope و PIP Camera 2022 و Magnifier Flashlight.

وفي الوقت الحالي، حظرت شركة جوجل التطبيقات التي جرى تنزيلها أكثر من مليوني مرة، من بينهم ZodiHoroscope و PIP Camera 2022، وحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمو هواتف أندرويد بضرورة مراجعة تقييمات التطبيقات قبل تنزيلها، وفحص الأذونات التي تطلبها، بالإضافة إلى التحقق من الشخص الذي طور البرنامج.