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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى السعودي دحيم النومسي قصة رجل انتشر خبر زواجه من الخادمة وزواج زوجته من السائق وبعد مرور 4 أشهر اكتشف كل منهما ما لم يتوقعانه.

زواج الرجل من الخادمة

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سعودي تزوج الخادمة وزوجته تزوجت السائق وبعد مرور 4 أشهر كانت المفاجأة الصاعقة! (فيديو)

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وقال النومسي خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أن "رجل وزوجته كانا يعيشان حياة مستقرة وفجأة تغيرت حياتهما وحدث بينهما خلاف استمر لفترة طويلة ". مشيرا إلى أن الزوجة طلبت من زوجها أن ينهي إجراءات الخروج النهائي للعاملة المنزلية وهو الأمر الذي فعله ولكن المفاجأة كانت أنه سافر مع العاملة ثم عاد وأخبر زوجته أنه تزوج العاملة.

وتابع: تفاجأ الزوج بردة فعل زوجته بعدما أخبرها بزواجه الثاني حيث قالت له " مبروك.. هذا التصرف الصحيح.. سبحان الله الظاهر بنا نفس أو حسد.. وأكيد يوم أنك تزوجت راحت النفس". وأردف: " طلبت الزوجة من زوجها أن يعلن زواجه الثاني ويطلقها لمدة 4 أشهر وإذا راحت النفس يعودان لبعضهما مرة أخرى ".

طلقها ثم تواصل معها بعد 4 أشهر

وأضاف: استجاب الرجل لطلب زوجته وطلقها وبعد 4 أشهر تواصل معها إلا أنها طلبت منه أن يصبر وأن ينقل سائق على كفالتها. مشيرا إلى أنه بعد يومين انتشر خبر زواجها من السائق.

وأكمل: لم يكن الرجل مستوعباً زواج طليقته من السائق وحاول أن يتصل بها ولم ترد واستمر على هذا الحال. لافتاً إلى أنه طلب من والد طليقته أن يتحدث معها لمدة 5 دقائق ووافق والدها وعندما قابلها قال لها أنه يحبها ولا يمكن أن يحب غيرها نهائياً ".

وتابع: قال الرجل لطليقته .. صار بينا خلاف ومشاكل واتخذت قراراً أدفع ثمنه مدى الحياة.. أنا أدري أنك تدرين أن فلانة مو متزوجة وأصريتي أسوي لها خروج نهائي .. وفكرت أن أسافر معها وأتفق مع أهلها وأقول أني متزوجها وعندما أخبرك بذلك تهدئي وتستقر الأمور وتطلبي أن أطلقها ونرجع لوضعنا الطبيعي ولكن فوجئت بأنك أقنعتيني بأن حالك تحسن ثم بالطلاق وبعد ذلك تزوجتي السائق.. واليوم أنا هلكت أريد أموت.. ويمكن تتأكدي من صحة كلامي من العاملة". مضيفاً أن المرأة أكدت هي الأخرى أنها لم تتزوج السائق كما تأكدت من صحة كلام طليقها من العاملة.

واختتم قائلا: " كان الزوجين صار لهم 10 سنوات متزوجين دون إنجاب وبعد ذلك رزقهم الله بالأبناء وتحسنت حياتهم".