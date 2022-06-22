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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ، إذ أنه من مواليد 21 يونيو 1929. والمفارقة أن هذا اليوم أيضًا يوافق ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، إذ غادرت عالمنا في 21 يونيو 2001.

الرابط بين الثنائي ليس من قبيل المصادفة في يوم الميلاد والوفاة فقط، وليس أيضًا لكونهما من بين أهم نجوم الفن العربي في القرن الماضي؛ حيث يجمع الثنائي الكثير، ما ظهر منه وما خفي عنّا.

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حل لغز الزواج السري بين العندليب "عبدالحليم حافظ" و السندريلا "سعاد حسني" بعد حب عاصف

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البداية فنية وجمعهما فيلم واحد وهو "البنات والصيف" عام 1960، وقدّمت خلاله السندريلا دور شقيقة العندليب، وليس دور الحبيبة الذي قدّمته زيزي البدراوي.

ولكن هل اقتصر ما بينهما على الزمالة الفنية، أم تطور الأمر إلى الصداقة والحب والزواج؟ هذا السؤال طالما كان لغزا وتباينت الإجابات عليه.

شقيقة السندريلا تنشر وثيقة زواجها من عبدالحليم

نشرت شقيقة السندريلا جانجاه عبدالمنعم، وثيقة زواجها من عبدالحليم حافظ في سبتمبر 2016، على الهواء خلال حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" عبر قناة "دريم".

ووفقاً للوثيقة، فإن الزواج تم يوم 3 أبريل من العام 1960 بعقدٍ عرفي وبشهادة الفنان الكبير يوسف وهبي والإعلامي وجدي الحكيم، وتم عقده بواسطة شيخ الأزهر الإمام حسن مأمون.



نجل شقيق عبدالحليم حافظ ينفي

ومن جانبه، نفى نجل شقيق عبدالحليم محمد شبانة صحة الوثيقة المنشورة خلال مداخلة هاتفية في نفس الحلقة، وشدّد أنه يملك تسجيلًا لعمه يؤكد فيه أنه لم يتزوج من السندريلا رغم حبه لها.



مفيد فوزي: وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني حقيقية

أما الإعلامي مفيد فوزي، أكد أن الوثيقة صحيحة، مضيفًا في مداخلة بنفس الحلقة: "أتذكر جيدًا أن المأذون طلب يتصور مع عبدالحليم، وأنا كنت واقفًا مع وجدي الحكيم، أنا شوفت ده بعينيا، الوثيقة حقيقية، وكانوا بيحبوا بعض للغاية".

أضاف: "عبدالحليم كان شايف إن سعاد حسني لعبية، لكنه كان من فرط عشقه لسعاد حسني كان يبعت السواق بتاعه وسط البلد يجيبله أرقام السيارات الموجودة في سهرة في بيت السيدة زهرة العلا عشان يعرف مين موجود معاها، غيرته لما أرى مثلها مثيلًا، هكذا حب العندليب للسندريلا، وكان يحاسبها في اليوم التالي، وتزعل لما تغفل عن اسم من الموجودين".

تابع: "كان لما يبقى مسافر ويرجع أول بيت يروحه عند سعاد، وكانت تعرض عليه سيناريوهات أعمالها، ويوافق ويرفض وشارك في بعض اختياراتها، عشت هذا أنا وكمال الطويل ووجدي الحكيم".

سهير البابلي: عبد الحليم حافظ لم يتزوج أبدًا

الفنانة سهير البابلي أيضا أكدت في حوار مع الإبراشي، قائلة: "حليم لم يتزوج سعاد، خالص، عبدالحليم يحب أه ممكن، يستلطف حد ممكن، لكن يتجوز مش ممكن، عبدالحليم عمره ما اتجوز، وهذا كذب".

لغز زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني لم يكن له إجابة قاطعة عند أحد على مدار سنوات، وبعيدًا عن علاقتهما الشخصية، يظل العندليب أحد أهم أصوات مصر في تاريخها الفني، وتظل السندريلا إحدى أهم النجمات اللائي أبدعن في السينما العربية.

طارق الشناوي: وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني غير حقيقية

وحول الوثيقة المنشورة؛ أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنها غير حقيقية، وإن قصص الحب التي خلدها التاريخ ليس من بينها قصة حب عبدالحليم وسعاد حسني.

"الشناوي" أضاف في تصريحات لبرنامج "صباحك مصري" عبر قناة "MBC مصر 2" (يونيو 2020)، أن ما يثبت عدم صحة وثيقة الزواج هو كتابة اسم الإعلامي الراحل وجدي الحكيم كأحد الشهود على العقد رغم نفيه الدائم قبل وفاته زواج العندليب بسعاد حسني، لافتًا إلى أن العقد محرر بتاريخ 1960 ومكتوب فيه اسم حسن المأمون شيخًا للأزهر.

الناقد أشار إلى أن الشيخ محمود شلتوت هو من كان شيخًا للأزهر خلال هذه الفترة وليس حسن المأمون، مشيرًا إلى أن علاقة حب سعاد حسني بعبد الحليم حافظ، لم تكن أسطورية، ولم تفضِ إلى زواج كما روج البعض، وذلك بعد أن بدأت قصة الحب بينهما خلال تصوير فيلم "البنات والصيف".



رأي سمير صبري حول لغز زواج العندليب والسندريلا

الفنان سمير صبري، أجاب عن ذلك خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة" (يناير 2021)، وقال: "لا أستطيع الحسم؛ لأنني لم أر بنفسي وثيقة زواج حليم وسعاد، لكن ما رأيته أنه على مدار 3 سنوات أو أكثر كان هناك قصة حب كبيرة وعميقة جدًا، وكلها مشاحنات بسبب غيرته الفظيعة عليها، خاصة بسبب لعبها للكارت".

"صبري" أضاف: "سعاد كانت تذهب للعب الكارت عند أصدقائها، وكنا نجده فجأة ليلا يصحبنا معه في سيارته السوداء إلى منزل إحدى صديقاتها؛ ليفتش عن سيارتها ويسأل البواب عنها".

تابع: "أنا لا أستطيع أن أجزم أنه تم الزواج بينهما، لكن كان بينهما قصة حب رهيبة جدا"، مشيرًا إلى أنه علم أن خلال زيارتهما للمغرب، أوصى الثنائي بشراء غرفة نوم لهما، وكان يقوم على الأمر الفنان يوسف وهبي، وأنه سمع بنفسه مكالمة تليفونية يطلب فيها حليم من وهبي إلغاء فكرة شراء الغرفة، مضيفًا: "قاله ألغِ طلب أوضة النوم يا يوسف بيه.. الموضوع خلص".

وأشار "صبري" إلى أن قرارهما بالابتعاد ترتب عليه استبعاده لها من بطولة فيلم "الخطايا" عام 1962، ومنح الدور للفنانة نادية لطفي، مضيفًا: "الدور كان لسعاد حسني، ولكن قبل الفيلم كانت نهاية علاقة حليم وسعاد، وأنا معرفش السبب إيه، لكن أعتقد أن غيرته الفظيعة بسبب لعبها الكارت".

اختتم "صبري": "في النهاية كان في حب عاصف بينهما، لكن فيه بعض الناس من المقربين من عبدالحليم بيقولوا إن كان فيه وثيقة زواج.. والله أعلم".

رأي حسن يوسف في علاقة عبد الحليم وسعاد حسني

وفي حوار أجراه "مصراوي" مع النجم الكبير حسن يوسف، ردا على سؤال "بما أنك كنت قريبا من سعاد حسني وعبد الحليم حافظ.. هل تزوجا بالفعل؟"؛ قائلا: "والله معرفش، أنا فيا خصلة، مهما كنت قريب مني لا أسألك عن حياتك الشخصية.. والشواهد بتقول إنهم كانوا بيحبوا بعض، لكن اتجوزوا أو لأ معرفش، عبدالحليم كان يضايق جدا لو حد يسأله على حياته الشخصية".

عبد الحليم حافظ ولد في قرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية في 21 يونيو 1929، التحق في عام 1943 للدراسة في قسم التلحين التابع لمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعد التخرج مدرسًا للموسيقى لمدة 4 سنوات، ثم ترك التدريس والتحق بفرقة اﻹذاعة الموسيقية، ثم أجيز بعدها للغناء في اﻹذاعة في عام 1951، وقدّم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، ومن أبرز أغنياته "قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، وجبار" وغيرها، بالإضافة لقيامه ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها "لحن الوفاء" في عام 1955، وآخرها فيلم "أبي فوق الشجرة" في عام 1969، ورحل عن عالمنا في 30 مارس عام 1977 خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عامًا.

سعاد حسني ولدت في حي بولاق بالقاهرة في 26 يناير عام 1943، انتسبت لعائلة فنية، فوالدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو، واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وسرعان ما أصبحت إحدى نجمات السينما المصرية، وحين فاقت شهرتها الآفاق؛ لُقبت سعاد حسني بـ"السندريلا"، ومن أهم أفلامها: "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، صغيرة على الحب، القاهرة 30، شقة الطلبة، الزوجة الثانية، الزواج على الطريقة الحديثة، شيء من العذاب، الاختيار، خلي بالك من زوزو، الحب الذي كان، أين عقلي، غروب وشروق، الكرنك، أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي، موعد على العشاء" وغيرها، وبعد مسيرة حافلة بالغناء والتمثيل والاستعراض؛ توفيت سعاد حسني في ظروف غامضة بلندن في 21 يونيو 2001، تاركة ورائها تاريخا طويلا وأعمالا لا يمكن نسيانها.