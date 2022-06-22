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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتفها الذكية، حيث ينطلق هاتف الفئة المنخفضة Galaxy F13 للأسواق الهندية، بتصميم مشابه لإصدار الشركة السابق Galaxy M13 مع اختلاف رئيسي واحد هو سعة البطارية والتي تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج الجديد Galaxy F13، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تأتي الشاشة مع تصميم Infinity-V، مع ثقب على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

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سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy F13 بتكلفة منخفضة.. سعر مناسب للجميع ومواصفات فائقة

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مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy F13

ويتم تشغيل هاتف Galaxy F13، بواسطة معالج سامسونج الرائد Exynos 850، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على خيارين من الذاكرة الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، إلى جانب فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، لتوسعة مساحة الذاكرة بما يصل إلى 1 تيرابايت.

وزودت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy F13، بكاميرا خلفية ثلاثية ضمن جزيرة مستطيلة الشكل، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاويا بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED واحد.

وتعد نقطة الرئيسية لهاتف Galaxy F13، هي سعة البطارية الضخمة والتي تبلغ قوتها 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويحتوي الهاتف على واجهة مستخدم واحدة أعلى One UI Core 4.1، مرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف سامسونج Galaxy F13، ميزة حماية البيانات الشخصية Samsung Knox Security، وقارئ بصمات الإصبع لإلغاء القفل على الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم الهاتف بطاقة اتصال SIM مزدوجة، وسيتضمن تبديل البيانات تلقائيا من بطاقة إلى أخرى، وهو أول هاتف في مثل هذا النطاق السعري المنخفض، وفقا للشركة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy F13

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy F13، في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والوردي، وهو متاح للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 155 دولارا (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 29 يونيو.