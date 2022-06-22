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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حيَّا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراءالسعودي ، الأمير محمد بن سلمان، حرس الشرف التركي بعبارة "السلام عليكم" خلال استقبالهم له في مراسم رسمية أُقيمت بقصر الرئاسة التركي بالعاصمة أنقرة.

جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل اليوم الأربعاء إلى المجمع الرئاسي في أنقرة وكان الرئيس التركي أردوغان في مقدمة مستقبليه.

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شاهد ردة فعل حرس الشرف التركي تجاه ولي العهد السعودي عندما ألقى عليهم تحية "السلام عليكم"

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شاهد كيف استقبل أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بأنقرة

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ورحب الرئيس التركي إردوغان بولي العهد لحظة وصوله ونزوله من سيارته، فيما تأتي هذه الزيارة المحطة الثالثة من جولة ولي العهد الإقليمية بعد مصر والأردن.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد كما عزف النشيدين الوطنيين للسعودية وتركيا.