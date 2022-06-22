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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مبروك عطية بسبب تعليقه على حادثة المنصورة، وتحريضه على العنف وتعطيل الدستور والقانون.

وقال المحامي في بلاغه: “في جريمة اهتزت لها مشاعر المصريين والوطن العربي وهو حادث مقتل فتاة كلية أداب جامعة المنصورة، طل علينا مبروك عطية بحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ( اتحجبي علشان تعيشي ) وربط بين القضية والحجاب فقال «سيبي المهفهف على الخدود يطير والبسي محزق هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك».

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بلاغ صادم للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا في مصر ضد مبروك عطية بسبب قضية طالبة المنصورة.. ما علاقته بالجريمة المروعة؟

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وقال عطية أيضا: “الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش، حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتكم قفه لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود هيشوفك اللي ريقه بيجري ومعهوش فلوس وهيذبحك”.

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وأضاف مقدم البلاغ أن ما جاء على لسان مبروك عطية يبعد كل البعد عن أسباب الجريمة الحقيقية، وانتهاك لحرمة الموتى، والحث على إحداث فتنة اجتماعية وأخلاقية بين الشعب المصري.

واختتم مقدم البلاغ بلاغه ملتمساً التحقيق فيما ورد به وإحالة مبروك عطية للمحاكمة الجنائية العاجلة .