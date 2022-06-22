فوائد الفلفل الحار الأحمر ستصدمك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُستخدم الفلفل الحار الأحمر في الطبخ بوصفه نوعاً من التوابل الشعبية، كما تمَّ استخدامه طبياً لآلاف السنين لاحتوائه على مادة الكابسيسين. غني جداً بالفيتامينات والمعادن، والنحاس والبوتاسيوم، بالإضافة إلى العديد من المركَّبات والمواد المضادَّة للأكسدة مثل اللوتين، الكابسانثين، والفيولازانثين.

حول فوائد الفلفل الحار الأحمر تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ«سيدتي نت» في المقال الآتي.

فوائد الفلفل الحار الأحمر لصحة الجهاز الهضمي

لعل أبرز مزايا الكابسيسين مساهمته في تعزيز صحة الأمعاء وفقدان الوزن. وعلى عكس بعض المعتقادات بأنَّ الفلفل الأحمر يمكن أن يكون مؤذياً للأمعاء؛ فهو يمكن أن يكون مضاداً لتهيُّج المعدة وقد يساعد في علاج قرحة المعدة. كما أنه أيضاً غني بمضادات الأكسدة والمركَّبات الأخرى التي يمكن أن تهدِّئ مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطرابات المعدة والغازات والإسهال.

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فوائد الفلفل الحار الأحمر لصحة القلب

يُسْهِم الفلفل الحار الأحمر في تحسين الدورة الدموية ومنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل رواسب الدهون، كما أنه يساعد في توسيع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفُّق الدم.

فوائد الفلفل الحار الأحمر في خسارة الوزن

الفلفل الأحمر من الأطعمة التي تُسْهِم في التخلص من الدهون الزائدة بشكل فعَّال، والتي تُسْهِم في إنقاص الوزن؛ لذلك يدخل في الأنظمة الغذائية، لأنه يعمل على تقليل الشهية، وبالتالي إنقاص الوزن، كما أنه يساعد في عملية الأيض.

فوائد الفلفل الحار الأحمر للحامل

يُسْهم الفلفل الحار الأحمر في وقاية المرأة الحامل من الإصابة بمرض فقر الدم خلال فترة الحمل؛ بفضل احتوائه على معدَّل مرتفع من الحديد.

كما يساعدها في الوقاية من البواسير؛ لأنه يحتوي على معدَّل مرتفع من الألياف التي تُسْهِم في تجنُّب الإصابة بالإمساك.

ويعمل على حمايتها من التعرُّض إلى تسمُّم الحمل وبالأخصِّ خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

هذا، ويحتوي الفلفل الحارُّ على العديد من الفيتامينات التي تساعد في تنمية القدرات العقلية للطفل، منها فيتامين بي6 «B6»، بالإضافة إلى احتواء الفلفل الحار على البروتين الذي يساعد في تكوين أنسجة الجنين.

ويحتوي على معدَّل مرتفع من البوتاسيوم الذي يُسْهِم في تحسين المزاج، بالإضافة إلى رفع مستوى هرمون السعادة، وبالتالي يُسْهِم في الوقاية من تعرُّض الحامل إلى الإصابة باكتئاب الحمل.

يُسْهِم في وقاية الحامل من التعرُّض للإصابة بالأمراض الخطيرة منها مرض تصلب الشرايين، وفي خفض إنتاج الكوليسترول الضارِّ في جسم الحامل، بالإضافة إلى تحفيز الكبد على إنتاج الكوليسترول المفيد للجسم.

فوائد صحية منوَّعة للفلفل الحار الأحمر:

الفلفل الحار الأحمر مليء بمادة البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهازكِ المناعي وتساعدكِ في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

أظهر الكابسيسين إمكانية محتملة في معالجة الصداع والصداع النصفي.

يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر والخرف وأمراض الشيخوخة.

نظراً لاحتواء الفلفل الحار الأحمر على النحاس والحديد وبعض المعادن الضرورية لصحة الجسم؛ فهو يعمل على علاج الأنيميا ويُسْهِم فى تكوين خلايا الدم الحمراء.

يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يحتوي على البوتاسيوم وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.

يُعتبر الفلفل الحار الأحمر من مسكِّنات الألم الطبيعية؛ حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادَّة للالتهاب، ما يُسْهِم في علاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام والتخلص من ألم الكدمات والالتهابات والاحمرار.

يحتوي الفلفل الحار الأحمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادَّة للجراثيم والفيروسات؛ لذلك فهو منشِّط قوي للجهاز المناعى ويحارب البكتيريا والعدوى.

يحتوي الفلفل الحار الأحمر على فيتاميني: أ «A» و سي «C»، وبعض الفيتامنات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وحمايته من الأمراض والالتهابات.

نظراً لاحتوائه على فيتامين «A»؛ فهو يعمل على تعزيز صحة العيون والرؤية ويحميها من الضمور البقعى ومشكلات الرؤية.

يحتوي الفلفل الحار الأحمر على الخصائص والمعادن التي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة؛ حيث إنه يمنع تكوين الأورام.

يساعد مسحوق الفلفل الأحمر على التخلص من رائحة الفم الكريهة؛ فهو يعمل كمطهِّر للفم.

ملاحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص.