نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من دار الإفتاء المصرية على حديث مبروك عطية عن مقتل طالبة جامعة المنصورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا منذ قليل، أكدت فيه ضرورة اختيار العلماء الأسلوب المناسب في الحدث المناسب، مشددة على أن ربط ترك الحجاب بالتحرش وقتل الفتيات هو حديث فتنة.

وذكرت دار الإفتاء، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك»: «من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلايا، بل الواجب مواساتهم وما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة، وليس له علاقة بالمنهج الصحيح».

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد كيف استقبل أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بأنقرة

لأول مرة .. أحمد أبو هشيمة يعلق على انفصاله عن ياسمين صبري ويغازلها بهذه الكلمات

هل تذكرون لميس بطلة مسلسل "سنوات الضياع"؟؟.. صدمة تهز الوسط الفني والمتابعين بعد أنباء وفاتها بحادث سير مؤلم في اسطنبول

سائحة أمريكية تفاجئ الجميع وتكشف بكل صراحة ما حدث لها في شوارع السعودية! (فيديو)

توتر خطير في الخليج.. زوارق إيرانية تتحرش بسفينتين عسكريتين أمريكيتين.. ما الذي يحدث؟

لعشاق السيارات .. وصول التنين الصيني الأكثر فخامة سيارة "جيب" صينية موديل 2023 شاهد مواصفاتها وكم سعرها في السعودية؟

"منها تعزيز المناعة وصحة الدماغ وتعزيز نمو الشعر" .. فوائد سحريه لهذه العشبة المذهلة والرخيصة الثمن .. لن تستغني عنها بعد الآن

سعودة هذه المهن والبدء في توطينها ابتداء من غدا لتوفير فرص عمل للسعوديين بنسبة 50%

الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن وفاة شابتين سعوديتين داخل مقر سكنهما في أستراليا.. وهذا ما وجدوه أمام الباب!

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت تصعد على الدرج فأنت مصاب بنقص فيتامين " د "

زوجتي ما تحترمني لكن لقيت الحل .. سعودي يشكو لصديقه معاناته مع زوجته والأخير يقترح عليه حل غريب!! ( شاهد الفيديو )

خضوع تركي آل الشيخ لعملية جراحية طويلة ومعقدة وهكذا صارت حالته الصحية

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم والكثير من الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

سعودي يستدرج جارته لمقابلته في فندق.. وعندما دخلت الغرفة حدثت المفاجأة! (شاهد الفيديو)

شاب سعودي يمنع زوجته من استخدام «السناب الشات» للإعلانات .. والأخيرة تنتقم منه بطريقة غريبة صدمت الجميع

المشروب الأخطر على مرضى السكري.. يرفع سكر الدم فورا ويضرب هرمون الأنسولين

عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات

تصريحات أثارت جدلا لمبروك عطية

يأتي بيان الإفتاء بعد حديث الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، عن حادث طالبة جامعة المنصورة، إذ دعا في فيديوهات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الفتيات والسيدات إلى الالتزام بارتداء الحجاب خشية تعرضهن للاعتداء عليهن خارج المنزل، مبررًا ذلك بأن الحجاب يمنع التحرش والجريمة أيضًا، وهي التصريحات التي أثارت غضب الجماهير وتقديم بلاغات للنائب العام ضد الداعية الإسلامي.

وسبق هذا البيان ما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى في وقت سابق اليوم في بيان مطول، جاء في جزء منه أنه قد كرم الإسلام المرأة، ووصّى بها سيدنا رسول الله ﷺ خيرًا، ولا يجني المُجتمع من محاولات تسليعها في كثير من المحتويات الترفيهية إلا مزيدًا من انتهاك حقوقها، والتجرؤ البغيض عليها.

الخوض في أعراض المسلمين سلوك مُحرَّم

وأكد الأزهر أن الخوض في أعراض المسلمين سلوك مُحرَّم، وإيذاء مذموم للأحياء والأموات، ذمّ الله صاحبه في القرآن الكريم، فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58]

كما أشار إلى أن الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة، مؤكدًا أن صناعة القُدوات الصَّالحة المُلهِمة، وتسليط الضَّوء على النَّماذج الإيجابية المُشرِّفة من أهم أدوار الإعلام الرَّفيعة في بناء وعي الأمم، وتحسين أخلاق الشَّباب، وانحسار الجرائم.