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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اقتربت ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين عسكريتين أمريكيتين في مياه الخليج بسرعة خطرة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إنّ السفينة الحربية “يو إس إس سيروكو” وسفينة النقل العسكرية “يو إس إن إس شوكتو كاونتي” كانتا في عبور روتيني بالمياه الدولية في الخليج.

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توتر خطير في الخليج.. زوارق إيرانية تتحرش بسفينتين عسكريتين أمريكيتين.. ما الذي يحدث؟

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وفي تلك اللحظة، اقتربت الزوارق الإيرانية الثلاثة التي بدت مصممة لشن الهجمات الخاطفة، من السفينة سيروكو، بصورة مباشرة.

وحولت الزوارق اتجاهها بعد أن أصدرت السفينة سيروكو إشارة تحذير.

وأطلقت “سيروكو” شعلة تحذيرية عندما اقتربت الزوارق الإيرانية إلى مسافة 50 ياردة (45.7 مترا) من السفينة شوكتو كاونتي.

هذا التوتر البحري ترجمة فعلية لحالة التوتر السياسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

ويأتي هذا التوتر على خلفيات قرار غربي يدين طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعملية اغتيال الضابط البارز في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي، والقصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، والكشف عن نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات والبحرين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت أنها بصدد بناء تحالف دفاعي في الشرق الأوسط تحت إشراف أمريكي، في خطوة يبدو أنها موجهة ضد التهديد الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، موضحا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.

في المقابل، أكدت إيران أن الإعلان عن هذا التحالف الدفاعي يرجع إلى يأس وعجز الكيان الصهيوني فقط.