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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، غداً الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من توطين السينما ودور العرض السينمائي. وتضمنت المرحلة الأولى من قرار توطين السينما ودور العرض السينمائي، فإن المرحلة الثانية تتضمن توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبه 50% داخل دور السينما في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والربامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: سعودة هذه المهن والبدء في توطينها ابتداء من غدا لتوفير فرص عمل للسعوديين بنسبة 50% الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن وفاة شابتين سعوديتين داخل مقر سكنهما في أستراليا.. وهذا ما وجدوه أمام الباب! إذا لاحظت هذه العلامة وأنت تصعد على الدرج فأنت مصاب بنقص فيتامين " د " زوجتي ما تحترمني لكن لقيت الحل .. سعودي يشكو لصديقه معاناته مع زوجته والأخير يقترح عليه حل غريب!! ( شاهد الفيديو ) خضوع تركي آل الشيخ لعملية جراحية طويلة ومعقدة وهكذا صارت حالته الصحية 4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم والكثير من الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها سعودي يستدرج جارته لمقابلته في فندق.. وعندما دخلت الغرفة حدثت المفاجأة! (شاهد الفيديو) شاب سعودي يمنع زوجته من استخدام «السناب الشات» للإعلانات .. والأخيرة تنتقم منه بطريقة غريبة صدمت الجميع المشروب الأخطر على مرضى السكري.. يرفع سكر الدم فورا ويضرب هرمون الأنسولين عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات كما تشمل المرحلة الثانية توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبة 50% داخل دور السينما في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى. وكانت الوزارة قد منحت في المرحلة الأولى استثناء لبعض المهن الفنية (مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت، فني عروض سينمائية، جميع المهن الفنية) والمهن المساندة (كبير الطهاة، ومساعد كبير الطهاة، وطاهٍ عام، ومساعد طاهٍ، ومقدم طعام، وعامل مطعم) على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

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