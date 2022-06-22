نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاب سعودي يمنع زوجته من استخدام «السناب الشات» للإعلانات .. والأخيرة تنتقم منه بطريقة غريبة صدمت الجميع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقدمت مواطنة بدعوى لطلب الطلاق، أمام محكمة الأحوال الشخصية، إثر نشوب خلافات مستمرة بينهما بسبب استخدام الزوجة لإحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، طلبت الزوجة الطلاق، لاعتراض زوجها استخدامها تطبيق "سناب شات"، وقالت في دعواها، إن زوجها تدخل بحياتها الشخصية ومنعها من استخدام «السناب الشات» للإعلانات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاب سعودي يمنع زوجته من استخدام «السناب الشات» للإعلانات .. والأخيرة تنتقم منه بطريقة غريبة صدمت الجميع

المشروب الأخطر على مرضى السكري.. يرفع سكر الدم فورا ويضرب هرمون الأنسولين

عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات

معلومة قد تفاجئك... هل يساعد خل التفاح في حرق الدهون فعلا أم يضر الجسم؟

مقوٍ للقلب والكبد ويزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته ويهدئ الأعصاب.. فوائد ثمينة أغلى من الذهب لشرب الشاي مع القرنفل

وأوضحت المواطنة، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وأن زوجها على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير، معبرة عن رغبتها في عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهما وفقًا لـ "الوطن".

وأشارت المواطنة أنها تريد الانفصال عنه، بسبب ما يقوم به من سلوك يتمثل بالشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري، وبالفعل حصلت على الطلاق بعد اتفاق بين الطرفين على ذلك.