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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما يختار مريض السكري نوع من المشروبات فهو يضع في اعتباره أن هذا المشروب لن يؤثر على مستوى السكري في الدم، فيجد نفسه ممنوع من تناول بعض الفواكه والعصائر التي يحبها ويشتهيها في بعض الأوقات.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، فإن الحفاظ على جلوكوز الدم (السكر) عند مستويات آمنة أمر بالغ الأهمية. وغالباً ما يتغافل الكثيرين خطر المشروبات ودورها في رفع نسبة السكر في الدم، ويركزون جل اهتمامهم على الأطعمة، وهو خطأ شائع.

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المشروب الأخطر على مرضى السكري.. يرفع سكر الدم فورا ويضرب هرمون الأنسولين

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إليك قائمة بأسوأ 5 مشروبات ترفع معدل السكر في الدم بنسبة كبيرة ويجب على مرضى السكري الإمتناع عنها فوراً:

المشروبات الغازية (الصودا)

لكل 20 أونصة من الصودا حوالي 51 إلى 77 جرام من السكر.

البديل: صودا دايت

المشروبات الغازية المخصصة للحمية أفضل من المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. ومع ذلك ، فهي ليست "مشروب سحري" للأشخاص المهتمين بالسكري الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاك السكر. قد يجد الأشخاص الذين يتحولون إلى الصودا الدايت أنفسهم يشربون المزيد منها ولا يشربون كمية كافية من الماء.

الشاي الحلو

لكل 20 أونصة حوالي 26 إلى 50 جرامًا من السكر، وذلك للعديد من العلامات التجارية التي يتم شراؤها من المتاجر.

البديل: شاي غير محلى

كمية السكر المتفاوتة في الشاي الحلو تجعله أحد أهم المشروبات التي يجب على الشخص المصاب بداء السكري تجنبها. قد يكون من الصعب تحديد كمية السكر في الشاي الحلو لأنه يمكن صنعه في المنزل. بدلًا من استخدام السكر ، فكر في استخدام مُحلي صناعي. ومع ذلك ، تذكر أن هذه المحليات يجب أن تكون بديلاً قصير المدى. أيضا ، العديد من أنواع الشاي تحتوي على مادة الكافيين. يجب على مرضى السكري مراقبة تناولهم للكافيين لأنه يرتبط بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة.

مشروبات سلاش

لكل 20 أونصة حوالي 83 جرام من السكر.

البديل: قد لا تجد بديلًا جاهزًا وأقل سكرية لمشروبات السلاش.

القهوة المثلجة (المشروب الأخطر)

لكل 20 أونصة حوالي 75 إلى 84 جرام من السكر.

البديل: قهوة خفيفة ؛ أو طلب مكونات بديلة

قد تحتوي مشروبات القهوة المثلجة الخفيفة على سكر أقل ، لكنها لا تزال تحتوي على نسبة عالية من السكر وهي أعلى حتى من معظم أنواع الشاي الحلو. يمكن أن يؤدي استبدال المكونات ، مثل الحليب الخالي من الدسم أو الشراب الخالي من السكر ، إلى خفض السعرات الحرارية. تأكد من تقليل السكر أيضًا.

المشروبات الرياضية

لكل 20 أونصة حوالي 34 جرام

البديل: مشروبات رياضية خالية من السكر أو ماء

يمكن أن تكون المشروبات الرياضية من أهم المشروبات التي يجب على الشخص المصاب بداء السكري تجنبها لعدة أسباب. ومعظم مشروبات الإلكتروليت هذه ليست حلوة الطعم كالصودا العادية.

المصدر: vetal record