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معلومة قد تفاجئك... هل يساعد خل التفاح في حرق الدهون فعلا أم يضر الجسم؟

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حلم كثيرون بإيجاد طريقة بسيطة لفقدان الوزن، ولذلك فهم يسرعون نحو تناول أطعمة ومشروبات محددة، قيل لهم إنها تساعد في حرق الدهون، ومنها خل التفاح.

ويُشاع أن تناول خل التفاح قبل وجبة الفطور، يساعد في حرق الدهون والتنحيف، لكن مجلس الصحة الخليجي، كشف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" أن الأدلة التي تدعم هذه الشائعة "قليلة جدًا".

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وذكر المجلس أن هناك العديد من الأدلة الأخرى في المقابل، تثبت أن تناول كميات كبيرة من خل التفاح يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك، لأن الخل مادة شديدة الحمضية، ويمكن أن يسبب الغثيان، والتهيّج في الحلق، والتهاب المعدة.

وأوضح المجلس أن الخل يسهم أيضًا في تقليل عنصر البوتاسيوم في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى تفاعل سلبي مع بعض الأدوية، مثل الإنسولين ومدرات البول.

وإذا كنت بالفعل تريد خسارة الوزن، فاتبع نظاما غذائيا متوازنا يُعد الطريقة الأفضل، إلى جانب ممارسة الرياضة.