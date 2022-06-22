الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفيت اليوم والدة الأمير السعودي نايف بن ماجد آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا بذلك.
وصدر بيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.
وذكر البيان أن والدة الأمير نايف توفيت، اليوم، وحدد الموعد المقرر لصلاة الجنازة.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة على والدة الأمير نايف، عصر غد الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
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