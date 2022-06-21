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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذّر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، من تناول الملح والسكر بمعدلات قد تسبب أضرارا صحية خطيرة، موضحا أن الاعتدال في تناولهما أمر ضروري دون إفراط أو تفريط.

تناول الملح والسكر

وقال الدكتور هاني الناظر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الامتناع عن تناول الملح والسكر نهائيا لمدة 10 أيام قد يسبب هبوط في الدورة الدموية وتابع: «لو مُنع الملح عن الجسم تماما سيتسبب في هبوط وإعياء شديد فهو مطلوب بنسب وبالمعدلات الطبيعية».

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ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الملح والسكر 10 أيام؟ .. أستاذ أمراض جلدية يوضح

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وكشف الناظر عن أن الإفراط في تناول الملح والسكر يؤثر على نضارة البشرة بشكل كبير جدا، موضحا أن الأملاح والسكريات شيء مهم جدا بالنسبة للجلد، كما أنها أحد أسباب ظهور التجاعيد المبكرة بسبب تناول المخللات والحلويات المصنعة.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية: «تؤثر تأثيرا سلبيا جدا على نضارة البشرة وتجعل حالة الجلد ليست طبيعية، وننصح بتقليل السكر والمخللات نمتنع نهائيا عنها وليس فقط 10 أيام، فقد ثبت علميا أنها نوع من العادات الغذائية الضارة بالصحة العامة».

الحلويات والمخللات

وقال الناظر: «أما تناول الحلويات والسكريات بشكل زائد عن المعدلات الطبيعية فتؤثر بالسلب على جميع أعضاء الجسم فهي أحد أسباب الإصابة بالسكر والسمنة الزائدة، وارتفاع ضغط الدم كما تؤثر على الأوعية الدموية، ونفس الكلام عن أمراض القلب، فالسكريات تؤثر على جميع أعضاء الجسم».

وأشار الدكتور هاني الناظر إلى أن هناك دارسة حديثة ذهبت نتائجها إلى أن الإكثار من تناول المخللات والموالح والسكريات تؤثر بالسلب على الجهاز المناعي، وتابع: «لكل هذه الأسباب أناشد الناس الامتناع عن أكل المخللات وتخفيض السكريات واللجوء للفاكهة الطبيعية كتعويض، فيجب الإقلال من الأشياء المصنعة، وبالتالي يجب الاعتدال بمعنى عدم الافراط وعدم الامتناع تماما عن تناولها».