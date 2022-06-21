نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تشعر بهذا الإحساس في قدميك؟؟.. لا تستهين به فهو دليل على انخفاض مستوى فيتامين ب 12 إلهام لجسمك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر الفيتامينات ضرورية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على عمل أجسامنا. ويمكن أن يسبب نقص الفيتامينات المختلفة مشاكل صحية مختلفة. هذا يعني أنه يمكن أن تكون هناك علامات محددة للغاية يجب البحث عنها ولا ينبغي تجاهلها.

على الرغم من أنه قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع بنتائج نقص فيتامين ج أو د ، على سبيل المثال ، فإن نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل منهكة. يوجد في الأطعمة مثل لحم البقر والجبن والبيض ، فهو يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء. بدون كمية كافية منه يصاب الجسم بفقر الدم وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض شائعة مثل التعب وضيق التنفس والدوخة.

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من الأعراض الأقل شهرة ، وفقًا لمايو كلينك ، "وخز" أو "تنميل" في القدمين.

إذا لاحظت ذلك ، وربما أعراضًا أخرى ، يُنصح بالنظر في كيفية إدخال المزيد من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي في أسرع وقت ممكن - أو تناول المكملات الغذائية إذا لم تنجح التغييرات الغذائية.

الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين B12 والتي تستحق أن تدرج في نظامك الغذائي هي:

الكبد والدجاج والأسماك

الأطعمة المدعمة ، مثل حبوب الإفطار

الجبن والزبادي

بالنسبة للأشخاص الذين قد يكافحون لإدراج هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي ، مثل النباتيين أو أولئك الذين يعانون من عدم تحمل ، يمكن شراء المكملات الغذائية بدون وصفة طبية على شكل أقراص أو بخاخات.

إذا كانت الأعراض أكثر خطورة ، يمكن لطبيبك العام أن يصف حقن B12 لزيادة المستويات بسرعة.

يُعرف نقص فيتامين ب 12 أيضًا بنقص حمض الفوليك أو فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات .

تشرح Mayo Clinic: "فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات هو نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة بسبب كميات أقل من المعتاد من فيتامين B-2 وحمض الفوليك.

يمكن أن يحدث هذا إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 وحمض الفوليك ، أو إذا كان جسمك يعاني من مشكلة في امتصاص أو معالجة هذه الفيتامينات.

بدون هذه العناصر الغذائية ، ينتج الجسم خلايا دم حمراء كبيرة جدًا ولا تعمل بشكل صحيح.

"هذا يقلل من قدرتها على حمل الأكسجين."

من المهم معالجة النقص في أسرع وقت ممكن.

تقول Mayo Clinic: "فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات يتطور عادةً ببطء على مدى عدة أشهر إلى سنوات".

"قد تكون العلامات والأعراض خفية في البداية ولكنها تزداد عادة مع تفاقم النقص."

تشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

جلد شاحب أو مصفر

عدم انتظام ضربات القلب

فقدان الوزن

ضعف العضلات

تغيرات الشخصية

حركات غير مستقرة

ارتباك عقلي أو نسيان

لا يرجع نقص فيتامين ب 12 دائمًا إلى النظام الغذائي - فبعض المرضى يعانون من فقر الدم الخبيث ، مما يعني أن الأمعاء لا تستطيع امتصاصه.

تضيف Mayo Clinic: "تحدث هذه الحالة عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلايا المعدة التي تنتج مادة تسمى العامل الداخلي. بدون هذه المادة ، لا يمكن امتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء ".

يمكن أن يكون أيضًا بسبب:

أمراض الأمعاء مثل مرض الاضطرابات الهضمية

الاستئصال الجراحي أو الالتفافية لجزء كبير من الأمعاء

استهلاك الكحول المفرط

الأدوية الموصوفة ، مثل بعض الأدوية المضادة للتشنج.