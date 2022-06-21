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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتفاخ البطن ليس دائمًا بسبب حشو وجهك بالكثير من الطعام ؛ قد تكون المعدة الممتدة أيضًا علامة على احتباس الماء. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تسطيحها ، فما هي بعض العلاجات المنزلية السريعة؟.

توصي أخصائية التغذية كاثرين زيراتسكي ببعض الأعشاب التي قد تساعد في تخفيف احتباس الماء ، مثل الهندباء والزنجبيل والبقدونس والزعرور والعرعر. "نظريًا ، قد تساعد مدرات البول الطبيعية في تخفيف احتباس السوائل عن طريق زيادة التبول." وأضاف زيراتسكي أن هناك "القليل من الأدلة" التي تثبت الأبحاث العلمية أن هذه الأعشاب لها آثار مدرة للبول. لذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، قد لا تعمل إضافة هذه الأعشاب بالطريقة المقصودة.

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انتفاخ المعدة: طرق سريعة وسهلة لخسارة الوزن المائي الزائد - علاجات طبيعية

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قال زيراتسكي: "سواء كنت تأمل في إنقاص وزن الماء كجزء من هدف إنقاص الوزن أو كنت قلقًا بشأن احتباس الماء المرتبط بالحيض ، ركز على اتباع نظام غذائي صحي".

تشمل التعديلات الغذائية تقليل الملح في نظامك الغذائي وممارسة الكثير من التمارين.

نصح زيراتسكي "أخبر طبيبك دائمًا بأي مكملات غذائية أو عشبية تفكر في تناولها".

أوضح الدكتور مينش خاطري أن احتباس الماء يسبب "الانتفاخ والتورم" ، والذي يمكن أن يحدث بسبب عدة عوامل.

على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي وجود فائض من الصوديوم في الجسم إلى احتباس الماء ، والذي يمكن للأشخاص تناوله عن طريق تناول:

لحم الغذاء

المقرمشات

رقائق

الخضار والشوربات المعلبة

وجبات سريعة

المشروبات الغازية.

نصيحة الدكتور خاطري؟ "تحقق من مستويات الصوديوم في الأطعمة والمشروبات قبل شرائها."

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل الموز والسبانخ ، أيضًا على خفض مستويات الصوديوم في الجسم.

قد يؤدي اتباع نمط حياة خامل إلى تورم الساقين والكاحلين ، حيث تحتفظ الأنسجة بالماء.

قد تتوقع النساء احتباس الماء في الأيام التي تسبق فترة الحيض.

وطمأن الدكتور خاطري أن الشعور بالانتفاخ أو الانتفاخ في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية أمر "طبيعي".

يجب أن يستقر الانتفاخ في غضون أيام قليلة من النزيف ، ولكن لاحظ أيضًا أن تحديد النسل أو العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يمكن أن يتسبب أيضًا في تمسكك بالماء.

يمكن أن تؤدي الأدوية الأخرى أيضًا إلى احتباس الماء ، مثل مضادات الاكتئاب والأيبوبروفين وأدوية العلاج الكيميائي.

في بعض الحالات ، يمكن أن يكون احتباس الماء علامة تحذيرية لحالة صحية أساسية أكثر خطورة.

القلب الضعيف ، على سبيل المثال ، يقوم بعمل غير فعال في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبالتالي ، قد يؤدي ذلك إلى احتباس الماء في الجسم ، مما يسبب تورمًا واضحًا في الساقين والبطن.

قد تشمل مؤشرات قصور القلب ما يلي:

ضعف

دوار

سرعة دقات القلب

شعور بالتعب

ضيق في التنفس.

قد يكون التورم في الأطراف السفلية ، على سبيل المثال ، علامة على أن الصمامات الموجودة داخل عروقك لا تعمل كما ينبغي.

قد تشمل الأعراض الأخرى: ألم الساقين ، وتضخم الأوردة ، والتغيرات في لون الجلد ، والطفح الجلدي والقروح.

قد يشير التورم إلى مرض الكلى أو السرطان أو الوذمة اللمفية.

الانتفاخ الذي يأتي ويختفي عادة ليس خطيرًا ، إنه عندما يكون التورم مستمرًا ، يجدر فحصه من قبل أخصائي طبي.