نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد: هجوم سعودي لاذع في صحيفة عكاظ على إليسا وسعد لمجرد بسبب ما فعلاه في موسم جدة بلا خجل! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، حفل إليسا وسعد لمجرد في موسم جدة قبل أيام، بشراسة واصفةً إياها بالحفلة الهزلية.

مسرحية هزلية فقيرة

وتحت عنوان ” أليسا ولمجرد.. من حفلة فنية إلى هزل وقهقهات وصراخ بتكاليف باهظة”، كتب الإعلامي خالد الجارالله: ” في موسم جدة، بدا أن اللبنانية أليسا والمغربي سعد لمجرد يقدمان عرضاً مسرحياً هزيلاً فقيراً في كل شيء. عدا الضحك الذي امتلأ به حفلتهما التي نظمتها روتانا على مسرح «سوبر دوم»”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد: هجوم سعودي لاذع في صحيفة عكاظ على إليسا وسعد لمجرد بسبب ما فعلاه في موسم جدة بلا خجل!

معلومات لا تصدق عن المتهم بذبح طالبة جامعة المنصورة تكشفها أستاذة درستهما

كيف يمكن أن يؤدي التوتر إلى تساقط الشعر "المفرط" وكيفية مكافحته؟

عصير طبيعي "يقلل الالتهاب" في الأوعية الدموية المعروف أنها تزداد لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية

لص يسرق حذاء مشهور سعودي والأخير يوزع ملصقات في أحد أحياء جدة ويرصد 1000 ريال لمن يعثر عليه

مشهد مروع يهز اليمن .. فتاة يمنية تختار الموت هربًا من الاغتصاب ! ( شاهد الفيديو )

التدخين: يحذر طبيب العيون من الآثار طويلة المدى التي يتركها التدخين على البصر (تعرف عليها)

تعرف على الفاكهة التي حيرت الأطباء .. تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم ومنتشرة بكثرة في الأسواق

علامة في باطن القدمين تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك .. احذر أن تتجاهلها

كاتب سعودي مقرب من ولي العهد “ابن سلمان” يهاجم مصر ويصفها بـ”العالة” التي تستجدي هذا وذاك!

فتاة سعودية تزوجت من زوج أختها الكبرى بعدما وقعا في حب بعضهما البعض!.. وما فعله ثري خليجي عندما عرف القصة قلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

وتابع الجارالله: “ظهرا في مشهد مسرحي اغتال أمنيات جمهورهما الذي انتظر عملاً يليق بحضورهما. وبتكاليف التذاكر التي دفعت للاستمتاع بحفلة فنية. وليس لمشاهدة عرض كوميدي. زرعت في جوفه قهقهات و«نشاز» ما انفكت تتكرر بكل إهمال”.

.

ورأى إعلامي صحيفة “عكاظ” أن الديتو الذي طرحه لمجرد وإليسا مؤخراً، مسوغ جمعهما في الحفل. إلا أنهما قدماه بمستوى ضعيف افتقر للتنسيق والتناغم بينهما، رغم أنه يُعرض لأول مرة في حفلة فنية.

أحاديث جانبية وضحك متكرر

وتابع: “كان جديراً بهما أن يقدماه بأفضل أداء والتدرب عليه مسبقاً، احتراماً للجمهور العريض الذي اضطر لسماع أغنيات تخدشها الأحاديث الجانبية والضحك المتكرر”.

وأردف الجارالله: “حتى أن النجمة اللبنانية التي أوحت بعدم تحضيرها المناسب للحفلة، فشلت في أداء أغنيتها الأشهر «بتمون» أو تذكر كلماتها.وسط ضحكات لمجرد بكل أريحية، الذي وجد هو الآخر نفسه متماهياً مع صراخ شريكته في الحفل بشكل غير لائق فنياً”.

واستطرد حديثه عن لمجرد: “فيما انشغل بالرقص على أغانيه التي أدى مجموعة منها بطريقة «البلاي باك» في حفل يفترض أن يكون حياً بالكامل. كما هو الطبيعي في أي حفلات يتم الإعلان عنها”.

رسالة إلى روتانا

واختتم الجارالله: ” قد يكون حفلهما نجح جماهيرياً عطفاً على تاريخهما ونجاحاتهما السابقة. لكنه فنياً وبكل تجرد كان دون المستوى المأمول، ولقي سخرية على مواقع التواصل وردود فعل غاضبة على إهمالهما في إخراج الحفلة كما يليق بها، وعدم احترامهما لهذا الحضور الكبير”.

ووجه رسالة أخيرة لشركة روتانا: “على روتانا بصفتها المنظمة للحفل أن تحافظ على قيمتها كجهة رائدة في الفن. وتشترط تحضيراً ملائماً للحدث يساهم في تفادي مثل هذا السقوط”.