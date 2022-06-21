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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يحدث تساقط الشعر بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، ومع ذلك ، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم. من المعروف منذ فترة طويلة أن الإجهاد له تأثير على أجسامنا - حيث يكون تساقط الشعر "المفرط" أحد هذه الأسباب. شارك أحد الخبراء نصائح حول كيفية تقليل المخاطر.

وفقًا لعالمة الشعر ، ستيفاني سي ، فإن أجسامنا تفرز مستويات عالية من هرمون يسمى الكورتيزول عندما تكون تحت الضغط أو تعاني من القلق "المتزايد". يمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى زيادة إنتاج الزهم - وهي مادة دهنية شمعية تحمي شعرك وبشرتك. لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي في النهاية إلى حكة في فروة الرأس وتساقط الشعر .

أوضحت السيدة Sey أن هناك ثلاث طرق قد يؤدي بها التوتر إلى تدمير أقفالك دون علمك.

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كيف يمكن أن يؤدي التوتر إلى تساقط الشعر "المفرط" وكيفية مكافحته؟

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وقالت: "المستويات المتزايدة من التوتر يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط المعروف باسم تساقط الشعر الكربي".

"خلال فترات التوتر ، قد يصاب شعرك بالصدمة من مرحلة النمو إلى مرحلة الراحة مما يؤدي إلى تساقطه بعد بضعة أشهر.

"يمكن أن يؤدي الإجهاد في كثير من الأحيان إلى شد الشعر بشكل مفرط عند التصفيف أو حك فروة الرأس بشكل اعتيادي.

"هذه العادات ستضر بفروة رأسك وتؤثر على حالة شعرك."

وأضافت: "الإجهاد يمكن أن يضعف دفاعات الجسم الطبيعية ضد الميكروبات الموجودة بشكل طبيعي في فروة الرأس مما يؤدي إلى الجفاف والتقشر."

قالت السيدة سي إن اتباع روتين جيد للعناية بالشعر أمر "مهم" خلال الأوقات العصيبة.

وأوضحت: "استخدمي شامبو وبلسم عالي الجودة لنوع شعرك وامتنعي عن الإفراط في استخدام الحرارة".

"عند تجفيف شعرك بعد غسله ، لفي شعرك بمنشفة بدلاً من فركه بقوة واستخدمي مشطًا واسع الأسنان لفك تشابكه."

كما هو الحال مع العديد من الحالات ، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا أيضًا.

وعلقت قائلة: "الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية وكذلك المضافات الكيماوية.

عادةً ما تحتوي هذه الأطعمة على القليل جدًا من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة ، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

"الشعر هو آخر نظام في جسمك يتلقى العناصر الغذائية (لأنه من أقل العناصر أهمية) ، لذلك إذا لم يتلق جسمك العناصر الغذائية الكافية ، فمن المحتمل أن يتأثر شعرك.

"ابذل قصارى جهدك لتناول الطعام بشكل جيد لأنه سيؤثر على شعورك ومظهرك.

"بعد شهر أو نحو ذلك ستبدأ في ملاحظة الفرق."

أوصت بإضافة الكثير من البروتين والمعادن إلى نظامك الغذائي.

قالت "ضخ البروتين - اللحوم والأسماك والفول والبيض".

"أضف المزيد من المعادن - المكسرات والبذور والخضروات الورقية.

"غذي خيوطك بالسيليكا - الشوفان والموز.".