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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعد مرض القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية الرئيسية ، حيث يؤدي الجاني إلى وفاة أكثر من 160 ألف شخص في المملكة المتحدة سنويًا. نظرًا لكونه السبب الرئيسي للوفاة ، غالبًا ما يتم البحث عن أمراض القلب في محاولة لإيجاد تدخلات يمكن أن تمنعه. بحث جديد يشترك في عصير واحد يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب "الشائعة".

النظام الغذائي هو حجر الزاوية في الحياة الصحية وأمراض القلب لا تختلف عن ذلك. تم العثور على أطعمة ومشروبات معينة لها تأثيرات قوية على نظام الأوعية الدموية. أضاف الباحثون في جامعة كوين ماري بلندن إلى هذه القائمة المتزايدة باستمرار ، بحثًا في فوائد كوب عادي من عصير الشمندر.

إذا كنت تستمتع بطعم الخضروات الجذرية القرمزية ، فأنت محظوظ لأن عصيرها يعمل على تقليل الالتهاب .

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عصير طبيعي "يقلل الالتهاب" في الأوعية الدموية المعروف أنها تزداد لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية

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اقترح البحث ، الذي قدم في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر ، أن شرب العصير بانتظام يمكن أن "يثبط الالتهاب" في الأوعية الدموية المعروف أنها تزداد لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية.

نظر الباحثون في ما إذا كانت الخضروات الغنية بالنترات غير العضوية ستساعد في زيادة مستويات أكسيد النيتريك.

يتم إنتاج أكسيد النيتريك بشكل طبيعي في جسمك ، لكونه حيويًا لصحتك.

بصرف النظر عن قدرته على تنظيم ضغط الدم ، فإنه يوفر أيضًا تأثيرات مهمة مضادة للالتهابات.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والدورة الدموية لديهم مستويات أقل من أكسيد النيتريك.

يحدث هذا بسبب إنزيم أقل نشاطًا يساعد على إنتاج الأشياء الجيدة.

نظر فريق البحث إلى 114 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة. تم إعطاء حوالي 78 مشاركًا لقاح التيفود لزيادة الالتهاب في الأوعية الدموية مؤقتًا بينما تم إعطاء 36 مشاركًا كريمًا لإنشاء نفطة صغيرة على جلدهم للنظر في التهاب موضعي أكثر.

تناول المشاركون 140 مليلترًا من عصير الشمندر كل صباح لمدة سبعة أيام.

شرب نصف المشاركين عصيرًا غنيًا بالنترات بينما شرب النصف الآخر العصير مع إزالة النترات فقط.

في مجموعة لقاح التيفود ، كان لدى أولئك الذين شربوا عصير الشمندر الغني بالنترات مستويات أعلى من علامات أكسيد النيتريك في الدم والبول واللعاب.

وأشارت الدراسة إلى أن لديهم أيضًا مستويات منخفضة في الدورة الدموية لنوع من خلايا الدم البيضاء يسمى الوحيدات الالتهابية ، وأصبحت الخلايا الوحيدة المتبقية في دمائهم أكثر مقاومة للالتهابات.

ظهر أيضًا أن نسخة النترات من عصير الشمندر تستعيد وظيفة البطانة ، وهي الخلايا التي تبطن داخل جميع الأوعية الدموية.

هذه الخلايا ضرورية للحفاظ على الأوعية الدموية تعمل بشكل طبيعي ، ولكن يتم فقدان ذلك في حالة الالتهاب.

في مجموعة الكريمات ، تلتئم البثور بسرعة أكبر في المجموعة التي شربت عصير الشمندر الغني بالنترات.

وأضاف الباحثون: "يعتقد الباحثون أن زيادة مستويات أكسيد النيتريك ساعدت في تسريع السرعة التي تمكن المتطوعون من التعافي من الالتهاب عن طريق تبديل الخلايا المناعية الرئيسية من الحالة التي تعزز الالتهاب لتصبح أكثر مقاومة للالتهابات.

"إنهم يعتقدون أن هذا يمكن أن يكون له فوائد للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية ، وهي حالة تؤثر على واحد من كل 30 شخصًا في المملكة المتحدة."

يخطط الباحثون الآن لإجراء تجارب سريرية على الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية ومعرفة ما إذا كان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

قال الدكتور أسد شبير ، زميل الأبحاث السريرية في جامعة كوين ماري بلندن: "الالتهاب ضروري لحماية الجسم من الإصابة والعدوى.

ومع ذلك ، في الأشخاص المصابين بمرض القلب التاجي ، يمكن أن يؤدي الالتهاب المستمر إلى تفاقم تقلب الشرايين ، مما يجعل حالتهم أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية .

"يشير بحثنا إلى أن كوبًا يوميًا من عصير الشمندر يمكن أن يكون إحدى الطرق للحصول على النترات غير العضوية في نظامنا الغذائي للمساعدة في وقف الالتهاب الضار.".