لص يسرق حذاء مشهور سعودي والأخير يوزع ملصقات في أحد أحياء جدة ويرصد 1000 ريال لمن يعثر عليه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاهد : طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مصر! ابنة فنان سعودي شهير عانت من مرض لمدة 20 عامًا.. وحينما ذهبت إلى طبيب أردني وكشف عليها كانت المفاجأة التي جعلتها تشفى خلال ساعتين! (فيديو)

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