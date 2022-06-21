نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "كان سيفصل رأسها عن جسدها".. شاهد: رجل الأمن الذي قبض على قاتل طالبة المنصورة يكشف تفاصيل مفاجئة عن الجريمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف فرد الأمن الذي ألقى القبض على المتهم بقتل طالبة المنصورة، تفاصيل ذبح الفتاة أمام بوابة جامعة المنصورة، قبل دخولها الامتحان.

وقال إبراهيم العجرودي، بحسب حديثه لـ القاهرة 24 إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

كاتب سعودي مقرب من ولي العهد “ابن سلمان” يهاجم مصر ويصفها بـ”العالة” التي تستجدي هذا وذاك!

فتاة سعودية تزوجت من زوج أختها الكبرى بعدما وقعا في حب بعضهما البعض!.. وما فعله ثري خليجي عندما عرف القصة قلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

مفاجأة صادمة فى تقرير الطب الشرعى للمتهم بذبح «طالبة المنصورة»

سائق تاكسي في السعودية يعثر على حقيبة فيها ذهب ومبلغ مالي كبير بعدما نساها رجل سعودي وزوجته.. وحينما ذهب لتسليمهم الأمانة كانت ردة فعلهم مفاجئة وزوجوه ابنتهم! (فيديو)

بعد ذبح طالبة جامعة المنصورة .. جريمة أخرى تهز مصر وفيديو مروع لشخص يقود سيارة مسروقة ويدهس فتاة في المنصورة (شاهد)

ابنة الرئيس الأمريكي بايدن تفضحه أمام العالم وتنشر تسريبات صادمة: تحرش بي وكان يستحم معي

وأكد فرد الأمن بجامعة المنصورة، أنه أسرع تجاه المتهم الذي هدده ونجح في توقيفه، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين.

وأضاف: المتهم هددني وقال لي لو راجل ادخل عليّ، بس أنا ما خفتش منه.

وأوضح أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في فصل الرأس عن الجسد، مضيفا: لو اتأخرت ثواني كان هيفصل راسها عن جسدها.