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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تجري الأجهزة الأمنية، الاثنين، تحليل مخدرات للمتهم بطعن نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة أمام بوابة توشكى، ما أسفر عن مقتلها، عقب سحب عينة دماء منه وعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير حول الواقعة.

وتشير التحريات المبدئية إلى أن المتهم متعاطي للمواد المخدرة، خاصة الاستروكس الذي كان يدفعه إلى ارتكاب أفعال مخلة ومطاردة الفتاة عدة مرات وافتعال المشاجرات معها في السابق.

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مفاجأة صادمة فى تقرير الطب الشرعى للمتهم بذبح «طالبة المنصورة»

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وأعلنت الجهات الأمنية تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» ما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتوصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التي تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية صباح اليوم على يد أحد الأشخاص، هي نيرة أشرف عبد القادر من مدينة المحلة بالغربية طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها وهو «محمد عادل»، حيث كانا معًا في الثانوية العامة والكلية إضافة إلى أنهما الاثنان من الغربية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معًا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبان في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.