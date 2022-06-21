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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى صاحب قناة "قصة مع فالح" على يوتيوب قصة مواطن سعودي وابنته وزوجته مع سائق تاكسي فقدوا حقيبتهم داخل سيارته أثناء توصيلهم وعندما فتحها تفاجأ بمحتوياتها.

توصيل رجل وزوجته وابنته

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سائق تاكسي في السعودية يعثر على حقيبة فيها ذهب ومبلغ مالي كبير بعدما نساها رجل سعودي وزوجته.. وحينما ذهب لتسليمهم الأمانة كانت ردة فعلهم مفاجئة وزوجوه ابنتهم! (فيديو)

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وقال الراوي فالح :" القصة وقعت أحداثها في عام 1410 في حي الدخل المحدود بالرياض حيث قام مطر سائق التاكسي بتوصيل رجل وزوجته وابنته إلى أحد الأسواق وبعدما انتهى من عمله عاد إلى منزله .

وتابع، أثناء ذهابه لعمله في اليوم التالي تفاجأ بوجود حقيبة بالمقعد الخلفي للسيارة وعندما فتحها تبين احتوائها على كمية من الذهب بقيمة 80 ألف ريال ومبلغ 30 ألف ريال ونوتة مدون بها أرقام تليفونات من بينها رقم بعنوان "بيتنا".

ذهب ليعطيهم الحقيبة

وأردف، اتصل السائق برقم هاتف المنزل وأخبر زوجة صاحب المنزل بالعثور على حقيبتهم، ثم ذهب إلى المنزل ليعطيهم الحقيبة، لافتا إلى أن ابن صاحب المنزل أعطاه 5 آلاف كمكافأة ثم استضافه في منزلهم وفي أثناء ذلك شاهد ابنة صاحب المنزل فأعجب بها وأحبها من أول نظرة.

يريد الزواج من ابنته

وأشار إلى أن السائق ذهب إلى صاحب المنزل مرة أخرى وأخبره أنه يريد أن يتزوج ابنته فقال له الرجل أن ابنته مطلقة ثم خطبها أحد الرجال ولكن تم فسخ الخطبة وأثناء ذهابهم معه لتوصيلهم إلى السوق كانوا متوجهين لبيع بعض الذهب لإستكمال مهر الرجل ورده إليه.

وأضاف، أخبر السائق الرجل أنه يوافق على الزواج من ابنته وأكد الرجل موافقتهم على طلبه وبالفعل تم الزواج ورزقهم الله ب 3 أبناء "ولدين وبنت".