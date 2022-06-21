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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهر مقطع فيديو، ، تعرض فتاة في مدينة المنصورة بمصر، لحادث دهس، من جانب شخص يقود سيارة مسروقة وبجانبه شخص اخر يحمل سلاحًا.

وأوضح المقطع، لم يتجاوز مدته 22 ثانية، تجمع العشرات من المصريين، في مكان الحادث، وسماع دوي سيارة الإسعاف التي حملت الفتاة إلى المستشفى.

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بعد ذبح طالبة جامعة المنصورة .. جريمة أخرى تهز مصر وفيديو مروع لشخص يقود سيارة مسروقة ويدهس فتاة في المنصورة (شاهد)

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ووثق المقطع، لحظة حمل عدد من الأشخاص للفتاة، وهي فاقدة الوعي، والإسراع بها نحو سيارة الإسعاف.

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين وتبين أنهما "شخص له معلومات جنائية - ونجله والذي كان بحوزته محدث صوت و3 طلقات" وقاما بسرقة سيارة ماتريكس سوداء واصطدموا بفتاة أثناء الفرار وأصيب طفل صغير.