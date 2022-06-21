نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابنة الرئيس الأمريكي بايدن تفضحه أمام العالم وتنشر تسريبات صادمة: تحرش بي وكان يستحم معي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظل اسمها مقترنًا باسمه خلال مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لينتشر اسم ابنته آشلي، التي توقع لها أن تترأس منصبا كبيرا في الدولة حينها، قبل أن تعود «آشلي» اليوم، بمقتطفات مسربة من مذكراتها عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، التي وضعته في مرمى النيران والهجوم، والاتهامات بالتحرش بالأطفال.

فوفقًا لما ذكرته «روسيا اليوم» نقلًا عن بعض وسائل الإعلام الأمريكية، جرى تسريب، بعض المقتطفات من اليوميات الشخصية لأشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ فجرت مفاجأة بعدما كشفت أنها استحمت مع والدها، من قبل، ليصف البعض أن التصرف غير لائق وتحرش بالأطفال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ابنة الرئيس الأمريكي بايدن تفضحه أمام العالم وتنشر تسريبات صادمة: تحرش بي وكان يستحم معي

لمن يعانون من "النقرس" وآلام المفاصل والإنسداد "المعوي" هذه العشبة السحريه ستغير حياتكم إليكم طريقة الإستخدام ؟!

كشف مفاجأة عن نورا الزهراني التي عرضت الزواج على مشهور سناب سمول كابتشينو مقابل مليون ريال سعودي

علاج عرق النسا بـ الكركم مع الحليب والثوم .. طريقة التحضير والاستخدام

أسرار زيت الزيتون .. ملعقة واحدة على الريق تفعل المعجزات لجسمك

ولي العهد السعودي يغادر المملكة ويلتقي ثلاثة زعماء دول بينهم أردوغان .. شاهد الفيديو

السعودية.. ارتفاع صادرات النفط لأعلى مستوى لها منذ عامين

شاهد أول ظهور للمتهم بذبح «نيرة» طالبة جامعة المنصورة (فيديو)

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحها زميلها أمام الجامعة في مصر

تعرف على الفوائد السحرية "زيت الزيتون" للرجال أثناء العلاقة الزوجية.. تعرف على طريقة استخدامه للحصول على قدرات مذهلة!!

وداعًا للشيب والشعر الأبيض.. خلطة سحرية مع ملعقة فازلين تخلصك من الشعر الأبيض نهائيًا خلال أسبوع واحد (طريقة التحضير)

مذيع الجزيرة السعودي "علي الظفيري" يفاجئ مفتي عُمان بسؤال عن أمر أثار جدلا كبيرا أيام السلطان قابوس.. ورد جريء يفاجئ الجميع (فيديو)

محامي سعودي مشهور يكشف الحكم بشأن اطلاع الرجل على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال

العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مقتولتين في سيدني الأسترالية.. هل تم اغتيالهما؟؟.. شاهد

طالبة المنصورة .. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح فتاة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة في مصر.. والكشف عن سبب ارتكاب الجريمة البشعة

شاهد : طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مصر!

شاهد .. انزلاق طائرة تابعة للخطوط السعودية بعد إقلاعها من مطار الرياض.. والشركة تصدر بياناً توضيحياً

شاهد: قصة شاب سعودي أحضر ممرضة مصرية حسناء لعلاج والدته براتب مجزي.. وبعد فترة من عملها حدثت المفاجأة!

مقتطفات من مذكرات ابنة بايدن

واحدة من المقتطفات الصادمة التي سربت من مذكرات أشلي بايدن، ذكرت الآتي: «لقد كنت دائما شخصا مجنونا حول العلاقة، بشكل مفرط في سن مبكرة.. أتذكر إلى حد ما ممارسة العلاقة الخاصة مع أحد أفراد الأسرة، ومع الأصدقاء في سن مبكرة، وأيضا الاستحمام مع والدي وهو أمر غير مقبول على الأرجح».

هجوم على الرئيس بايدن

وعلى الفور، هاجم المقدم التلفزيوني تاكر كارلسون، في قناة «فوكس نيوز»، الرئيس الأمريكي، إذ وصف تصرفه بالفظيع.

وعلق كارسلون: «تخيل أنك والد بنات.. اسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لمثل هذا السلوك يمكن أن يبرره؟ لا يوجد مثل هذا التفسير. هذا انحراف، هذا فظيع.. لا تذكر آشلي بايدن كم كانت عمرها في ذلك الوقت، عندما كانت تستحم مع والدها، ومع ذلك، كان من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر ذلك».

وتابع: «الاستحمام مع ابنتك غير مقبول! إذا لم تكن هذه محاولة للتحرش بقاصر، فهذا بالتأكيد سبب لزيارة الشرطة».

من هي آشلي ابنة جو بايدن؟

- الابنة الوحيدة له، إذ فقد ابنته وزوجته الأولى عام 1972، في حادث مروري.

- ولدت عام 1981.

- تعلق بها بايدن بشدة، حتى أنها رافقته كثيرا في حملاته الانتخابية.

- حصلت على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.

- اجتازت شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

- أصبحت المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير عام 2014.

- تعمل ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وتقوم بتمويل منظمات الخدمات الاجتماعية في العاصمة واشنطن.

- تزوجت عام 2012 من طبيب التجميل هاورد كراين.