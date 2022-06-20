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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علاج عرق النسا باستخدام الكركم، فهو من الأعشاب التي وجد لها تأثير فعال على علاج التهابات بشكل عام في الجسم، نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب، يحتوي على مركب الكركمين الذي بدوره يساعد على الحد من آلام الأعصاب والالتهابات، ويمكن استخدامه مع الحليب.

مقادير الكركم مع الحليب:

ملعقة من الكركم

كوب من الحليب

القليل من القرفة

القليل من العسل

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علاج عرق النسا بـ الكركم مع الحليب والثوم .. طريقة التحضير والاستخدام

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طريقة الإستخدام:

1- أضيفي ملعقة من الكركم إلى كوب من الحليب مع القليل من القرفة.

2- أغلي الخليط وضيفي القليل من العسل.

3- تناولي المشروب دافئاً مرتين في اليوم وسوف تجدي تحسناً ملحوظاً.

2- علاج عرق النسا بـ الثوم:

معلومات عامة

ويمكن استخدام الثوم بفوائده التي لا حصر لها، والتي اثبت فاعليته في علاج عرق النسا مجرب.

طريقة الاستخدام:

يمكن إضافته في الوجبات، أو وضعه على السلطة.

3- علاج عرق النسا بـ بذور الخردل:

ويمكن استخدام بذور الخردل في علاج عرق النسا، حيث انه يساهم في تدفئة الأماكن التي تقوم بدهنها، لذا فهو علاج فعال للألتهابات العضلية، وقد أثبت فاعليته في تخفيف آلام العصب الوركي.

طريقة الاستخدام:

1- دفي زيت الخردل على النار.

2- دلكي به المنطقة المواظبة لمدة لا تقل عن 5 دقائق يومياً.

4- علاج عرق النسا بزيت الكافور:

ويمكن ان يساعد تدليك زيت الكافور على المكان المصاب ان يجعل الكثير من المشاكل خاصة مشكلة عرق النسا مما يجعل الجسم يشفى من التشنجات التي تحدث في العضلات، وتعزيز الدورة الدموية في المكان المصاب

مقادير:

زيت الكافور

3 ملاعق من جوزة الطيب

كوب من زيت السمسم

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي 3 ملاعق من مسحوق جوزة الطيب وكوب من زيت السمسم وضعي الخليط على النار، ثم اتركيه يبرد قليلاً.

2- دلكي به العضلات المصابة عدة مرات.

3- قومي بتدليك المنطقة المصابة باستخدام زيت الكافور الدافئ، الذي يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات.

4- واظبي على الوصفة لمدة أسابيع متتالية لحين الحصول على النتيجة المرجوة.

5- علاج عرق النسا بـ زهرة العطاس:

ويمكن ان يستخدم زهرة العطاس أو ما تعرف باسم الأرنيكا في علاج عرق النسا.

طريقة الإستخدام:

يمكن استخدام زهرة العطاس موضعيا لعلاج التهاب عرق النسا، بوضعه على المكان المصاب وتدليكه.

6- علاج عرق النسا بـ الزنجبيل وزيت السمسم:

ومن المعروف ان الزنجبيل لديه فاعلية كبيرة في التخلص من الآلام العضلية والعصبية، وبالأخص مع علاج عرق النسا، حيث ان الزنجبيل لديه خصائص مضادة للإلتهاب تحد من الآلام في فترة قصيرة.

مقادير:

ملعقتين من الزنجبيل

ملعقة من عصير الليمون

3 ملاعق صغيرة من زيت السمسم

طريقة الاستخدام:

1-اخلطي المكونات مع بعضهم البعض.

2-دلكي به المنطقة المصابة مرتين يومياً وسوف تشعرين بتحسن ملحوظ