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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استعرضت «الأسبوع» صورة الطالب محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، المتهم بقتل الطالبة «نيرة» الطالبة بجامعة المنصورة، وهو داخل مستشفى الطوارئ الجامعي، بعد التعدي عليه من قبل الأهالي قبل وصول قوات الأمن لمنعه من الهرب بعد ذبح زميلته أمام بوابة الجامعة.

واقعة قتل طالب لزميلته الطالبة في جامعة المنصورة

وظهر المتهم خلال الصورة وهو في حالة سيئة بعد تعرضه لكدمات في وجهه وجسده، وعلى ملابسه آثار دماء بسبب التعدي عليه من قبل الأهالي وضربه بعد قيامه بطعن زميلته ثم ذبحها بالسكين، وتم نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ تحت حراسة أمنية مشددة.

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شاهد أول ظهور للمتهم بذبح «نيرة» طالبة جامعة المنصورة (فيديو)

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحها زميلها أمام الجامعة في مصر

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ذبح طالبة جامعة المنصورة نيرة

كانت مدينة المنصورة شهدت جريمة قتل بشعة، صباح اليوم الاثنين، إذ لقيت طالبة تدعى نيرة في جامعة المنصورة مصرعها ذبحًا على يد زميلها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

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