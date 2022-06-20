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صنعاء - ميسرا اسماعيل - جريمة بشعة شهدتها محافظة الدقهلية، عندما ذبح طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين من رقبتها، أمام بوابة الجامعة.

وحصل "مبتدا" على صورة للطالبة والتى تدعى نيرة أشرف عبد القادر، بالفرقة الثالثة كلية الأداب جامعة المنصورة، من مدينة المحلة.

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أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحها زميلها أمام الجامعة في مصر

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طالبة المنصورة

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أول المنصورة، بقيام طالب بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكى".

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن الطالبين يدرسان فى كلية الآداب، وأثناء نزولهما من أتوبيس قادم من مدينة المحلة للجامعة، توقفا معًا أمام بوابة توشكى، ونشبت بينهما مشادة، ثم نحرها من رقبتها، وسقطت على الأرض مغشيًا عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "محمد ع.إ"، والطالبة تدعى "نيرة أ.أ".

وتمكن عدد من الأهالى من ضبط الطالب المتهم، وتعدوا عليه بالضرب حتى أصيب، وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.