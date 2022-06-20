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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت واقعة ذبح طالبة على يد زميلها في محافظة المنصورة بمصر والتي أحدثت ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية تفاصيل جديدة.

وكشف أصدقاء الضحية بحسب القاهرة 24، أن الطالب، الذي ذبح زميلته باستخدام سكين، وسط الشارع وأمام المارة على أبواب جامعة المنصورة، ارتكب جريمته بسبب رفضها الزواج منه.

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طالبة المنصورة .. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح فتاة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة في مصر.. والكشف عن سبب ارتكاب الجريمة البشعة

شاهد : طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مصر!

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وأشاروا إلى أن الجاني كان قد طلب يدها من والديها لكنها رفضت الزواج منه، فهددها بالقتل، وحدثت مشادة كلامية بينهما قبل دخولهما الامتحان فأخرج سكينًا وذبحها أمام أعين المارة ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وقد بينت التحريات الأولية أن الطالب يُدعى م.ع. م بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها، زميلته بذات الكلية، وتدعى ن.أ.أ، وتم نقلها على إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات بجسده نتيجة تعدى الأهالي عليه أثناء ضبطه.