شاهد : طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مصر!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالب يذبح زميلته على بوابة جامعة المنصورة في مصر، أمام طلاب الجامعة وجموع الناس المتواجدين في الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، المواطنين أمام الجامعة المصرية وهم يحاولون الإمساك بالطالب الذي ذبح زميلته بطعنات متتالية بالسكين، وذلك فور نزولهما سويًا من الأتوبيس أمام الجامعة، وهو ما أحدث حالة من التدافع والشغب في محيط الواقعة، وسط صراخ وعويل من الفتيات اللاتي شهدن الحادث.

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ووفقًا لموقع اليوم السابع؛ أكد شهود العيان أنه أثناء وصول اتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض، سكين، ووجه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، والتي سقطت على الأرض مغشيًا عليه، غارقة في دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث، بعد أن تعدوا عليه بالضرب أثناء ضبطه.

هذا وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يُدعى م.ع. م بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها، زميلته بذات الكلية، وتدعى ن.أ.أ، وتم نقلها على إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات بجسده نتيجة تعدي الأهالي عليه أثناء ضبطه.