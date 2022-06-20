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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر القهوة من الطرق الممتازة لتفتيح البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة بشكل أمن، و أثبتت بعض التجارب على بعض الفتيات باستعمال البن الطبيعي للتفتيح والتقشير، و يدخل البن الطبيعي في مكونات العناية بالبشرة وتفتيح الجلد وتعتبر القهوة للتخلص من الحبوب والتصبغات التي تقضي عليها القهوة، وتقوم بحل مشاكل البشرة، وايضًا تقاوم الشيخوخة وإزالة البثور وحب الشباب





كريم القهوه للتبيض

طريقة عمل كريم القهوة من المكونات التي توجد في المنزل وهي ثلاثة ملاعق قهوة، و ملعقة ماء ورد، و ملعقة زيت لوز حلو، وملعقتان جل الصبار، وملعقة من الجلسرين، و نقوم بإحضار بولة مناسبة ووضع فيها ماء الورد و القهوة وتقلب جيدا حتى تتجانس، و أضافه ماء الورد وزيت الصبار وزيت اللوز ومزجهم حتى التجانس، و إحضار علبه نظيفة ثم يوضع فيها الخليط وتوضع في الثلاجة لمده 30 دقيقه، ويوضع الكريم على الوجه والاماكن الغامقة لمده ساعه الى نصف ساعه، و يغسل الوجه بالماء والغسول المناسب.

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ملعقة من القهوة والنشا.. خلطة سحرية لتبييض وشد الوجه وازاله البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال (طريقة الاستخدام)

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تبيض البشره بالقهوة

وصفه أخرى لتبييض الوجه بالقهوة في هذه الوصفة يتم خلط نصف ماء كوب من القهوة مع ربع كوب من الحليب، و ويقلب حتى نحصل على قوام متجانس بعد ذلك يوزع الخليط على الوجه ويترك لمده ربع ساعه ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتطبق هذه الخلطة على الوجه مرتين كل اسبوع لكي نحصل على بشره مشرقه.

يوجد أيضًا طريقة أخرى لعمل كريم القهوة للتبيض نقوم بوضع ملعقة من القهوة، وحبتان قرنفل، و نصف ملعقة من زيت الزيتون، و ملعقة جل الصبار، ونقوم بخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس، و من الممكن إضافة قليل من زيت اللافندر أو زيت الياسمين ثم يوضع الكريم على بشرة رطبة ومبللة ونقوم بعد ذلك بفرك المزيج على البشرة بشكل دائري، ويترك عشر دقائق على البشرة وتكرر مرتين في الاسبوع.