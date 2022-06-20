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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد العلاقة الحميمة بين الزوجين، أحد وسائل التعبير عن الحب والإشتياق، كما أنها وسيلة للسعادة والمتعة والاستقرار النفسي.

لكن كثير من الرجال، يعانون من سرعة القذف، مما يجعل العلاقة الحميمة تنتهي بسرعة وعدم وصول الطرفين للسعادة والنشوة المطلوبة، حيث تشير الأبحاث أن رجل بين كل 3 رجال يعاني من سرعة القذف.

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لإطالة العلاقة الحميمية.. لا تفوت هذه الحيلة البسيطة وعش وتمتع مرتاح البال (فيديو)

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وقد يلجأ من يعانون من سرعة القذف لتناول العقاقير أو استخدام البخاخات الموضعية من أجل تأخير القذف وتطويل مدة العلاقة الحميمة.

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إحدى دراسات الطب الجنسي حديثاً، كشفت أن الرجال لجأوا مؤخراً إلى ابتكار طريقة جديدة لإطالة مدة العلاقة الزوجية وتأخير القذف، وذلك عبر تخيل شيء مثير للاشمئزاز.

لكن الدراسات أثبتت أيضا أن تلك الطريقة ليست فعالة، كما أكد خبير في الجنس، أنه “يمكن لهذه التقنيات، أن تؤدي إلى جعل العلاقة الزوجية أسوأ على فراش الزوجية؛ لأن الرجل بهذه الطريقة لا يولي اهتماماً لمتعة زوجته.

عزيزي الرجل إذا كنت تريد اتباع خدعة وحيدة، فالحل في تمرين “عضلة كيجل” أو عضلة قاع الحوض”.

ممارسة تمارين “قاع الحوض” أو تمرين “عضلة كيجل”، تعد المفتاح السحري لعلاج سرعة القذف، فهي العضلة المتواجدة بين المثانة وفتحة الشرج.

القيام بتمرين كيجل بأي وقت يعد شئ سهلاً، فمن الممكن أن تستغل وقت الفراغ لديك سواء كان ذلك في العمل أو في المنزل من أجل تطبيق هذا التمرين، إذ أن ميزته الأساسية سهولة تطبيقه وسرعة إنجازه.

يستهدف تمرين “كيجل” العضلات الموجودة في هذه المنطقة (أي في الحوض)، بالتالي تعمل على تقوية هذه العضلات وتوفير الدعم لأعضاء الجسم الموجودة في الحوض مثل المثانة ومجرى البول والأمعاء.

ممارسة هذا النوع من التمارين يساعد في علاج مشكلة ضعف الانتصاب والتقليل من القذف المبكر وزيادة الرغبة الجنسية والوصول إلى النشوة.

“سكوت هايز”، مؤلف كتاب “بنيت للجنس واللياقة الجنسية للرجال”، قال أن هذه التمارين ليست للنساء فقط أو الذين يعانون من مشاكل المثانة، بل إن بإمكانها أن تساعد الرجال في التعامل مع سرعة القذف مدى الحياة.