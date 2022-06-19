نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أم تسمح لإبنتها الزواج من شقيقها وقبيل الدخلة كانت الصدمة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اكتشفت امرأة في مدينة سوتشو الصينية، خلال حفل زفاف ابنها، أن زوجته المستقبلية هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل، وتمكنت المرأة من التعرف على ابنتها في يوم الحفل، من الوحمة الموجودة على يدها، حسب صحيفة "تايمز نيوز ناو".

وخلال الحدث، لاحظت والدة العريس على يد خطيبته وحمة تشبه تماما تلك التي كانت لدى ابنتها، التي فقدتها عندما كانت صغيرة وانقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت، واقتربت "الحماة" من والدي العروس لمعرفة ما إذا كانت الشابة قد تم تبنيها.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أم تسمح لإبنتها الزواج من شقيقها وقبيل الدخلة كانت الصدمة!

احذف هذه الرسائل على الفور .. مستخدمو واتساب يتلقون تحذرا جديدا

قولوا وداعاً لنزيف الدماغ والسكري والضغط المرتفع والبواسير ومرض الزهايمر وأكثر باستخدام هذه الأوراق البسيطة

تفاجأ العريس ‘‘ليلة الدخلة’’ بأن عروسته جريئة وتعرف كل حاجة عن العلاقة الزوجية فعاقبها الزوج بطريقة صادمة!

مجلس التعاون الخليجي يعلن رسميا عن شرط واحد لانضمام اليمن إلى دول المجلس

السعودية تعلن عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال سعودي على أي حاج يرتكب واحدة من هذه المخالفات في مساكن ومقرات الحجاج

وصدم الزوجين، من سؤال حماة ابنتهم حول تبنيها لأن هذا كان سرا محتفظين به لسنوات في العائلة، لكنهما اعترفا ان ابنتهم وقع تبنيها بالفعل منذ حوالي 20 عاما، عندما عثروا عليها بالقرب من الطريق، وعند اكتشاف ذلك، لم تتمالك الأم نفسها وهرعت الى ابنتها وحدثتها بالحقيقة في موقف مؤثر.

ولم تستطع العروس احتواء دموعها بعدما سمعت من والدتها القصة، وأكدت أن لقاء والدتها البيولوجية حدثا أسعد من الخطوبة نفسها، وشوهدت العروس ووالدتها تبكيان وتحتضنان بعضهما البعض خلال اللقاء المفاجئ.

لكن اللافت انه وقع اتمام مراسم حفل الزفاف، بعدما أكدت الأم أنها تبنت ابنها عندما فقدت الأمل في العثور على ابنتها البيولوجية، ما يعني ان الزوجين لا تربطهما أي علاقة قرابة، وفقا لصحيفة "تايمز نيوز ناو".