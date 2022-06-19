يوم الأب العالمي 2022.. رسائل مؤثّرة عن "عمود البيت"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يوم الأب العالمي أو يوم الأب (Father’s Day)، هو احتفال حديث تنظمه بعض الدول لتكريم الآباء، والاعتراف بتضحياتهم من أجل الأبناء والمجتمع.

في هذا اليوم يشكر الأبناء الآباء والأعمام والأجداد على التضحيات التي يقدمونها، وعلى تحملهم مسؤولية تنشئة الأطفال وتربيتهم، وعلى التفاني تجاه أسرهم.

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وكما أنّ للأم يوما يجتمع الأبناء حولها لتقديم الهدايا والاعتراف بجميلها العظيم، خصص كثيرون أياما مختلفة في شهر يونيو/ حزيران للاحتفال بالآباء وتكريمهم بطرق مختلفة.

وتحت وسم "يوم الأب العالمي"، احتفل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي للأب، متذكرين تضحيات الآباء مترحمين على من مات منهم.

غرّد حساب حمل اسم "عبدالعزيز الكثيري" من السعودية على "تويتر": "لقد رحل من كان يعطي لحياتي كل المعاني وأجملها كنت أتمنى أن أحتفل بك ياوالدي في مثل هذا اليوم ولكن فقدت طعم السعادة وكُسر قلبي ولم يجبر بفقدك اللهم ارحم أبي واغفر له واجعل الجنة مستقر جسده الطاهر ولقلبه الطيب".

وكتب حساب "سميرة حمزة" على "تويتر": "لو بعبر عن حبي والله العظيم لا قصيد ولا فعل أقدر أعبر فيه عن أبوي غير إني أقول جعلني ما ذوق حزنه وجعل يومي قبل يومه وجعل لو شيً من صدوف الزمان بيمر عليه يمر علي قبله وجعل ربي يحفظه لي ولا يحرمني منه .. حُبي الأبدي دُمتَ عزيزي وعِزّي فأنت ملجأي بعد الله".

وقال حساب "قمر الحربي" على "تويتر": "أنا أكبر بناته وأنا لعيونه نور وضيّ وسموه سيد الأحباب وقمه رضاي وإني أُباهي فيك أنّك والدي فمَن ذا الذي يلومُ حين أُباهي؟".

وكتب حساب "القلب الحزين": "دمت لي حبا، دمت لي سندا، ودمت لي حياة، كل عام وأنت بخير يا أعظم أب في الدنيا".

من صاحب فكرة يوم الأب؟

فتاة أمريكية تدعى سونورا لويس سمارت دود كانت وراء فكرة يوم الأب، حيث أرادت أن تكرم والدها وليم جاكسُون سمَارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات. وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو/ حزيران عام 1910، وانتشرت هذه العادة فيما بعد.

7 مواعيد مختلفة للاحتفال بيوم الأب

تختلف مواعيد الاحتفال بيوم الأب العالمي، فبينما خصصت بعض الدول تاريخ 21 يونيو/ حزيران للمناسبة، تحتفل دول أخرى في 19 يونيو/ حزيران.

واحتفل جوجل في 18 يونيو/ حزيران 2022 بيوم الأب في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 19 يونيو/ حزيران 2022 بيوم الأب في عدد من دول العالم، بإرفاق شعاره الشهير بصور تعبر عن وفاء الأبناء للآباء.

واحتفل مُحرك البَحث جوجل بيوم الأب في أنحاء مُختلفة من العالم وفقاً للتواريخ 5 يونيو/ حزيران 2016 في سويسرا وليتوانيا، و12 يونيو/ حزيران 2016 في النمسا و17 يونيو/ حزيران 2016 في السلفادور وجواتيمالا، و19 يونيو/ حزيران 2016 في دُول مُتعددة ما عدا الدُول العَربية، و21 يونيو/ حزيران 2016 في جميع الدُول العَربية ما عدا فلسطين وسورية واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي، و23 يونيو/ حزيران 2016 في بولندا ونيكاراغوا، و31 يوليو/ تموز 2016 في جمهورية الدومينيكان.