نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قولوا وداعاً لنزيف الدماغ والسكري والضغط المرتفع والبواسير ومرض الزهايمر وأكثر باستخدام هذه الأوراق البسيطة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - برهن العلماء أن خلاصة ورق الزيتون ممتازة بسبب خصائصها العلاجية.فهي تعالج أمراضاً عديدة مختلفة.

إن فوائد هذه الأوراق تساعد: القلب والشرايين والجهاز المناعي ، كما انها تزيد طاقتنا وتحث على التنعم بضغط دم مرتفع وتمنع السكري ومرض الزهايمر.

يتواجد الزيتون في بلاد البحر الأبيض المتوسط . كما أنه ينمو في جنوب أستراليا والبير, وشيلي . جرى الاستفادة من خصائص الزيتون في العهد المصري القديم. وقد كان الزيتون وقتذاك رمزاً لقوة الإله.

في العام 1800 أضيفت أوراق الزيتون للأشربة من أجل تخفيض الحمى ومنذ عقود قليلة معدودة جرى استعمال أوراق الزيتون الأخضر لمعالجة الملاريا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

قولوا وداعاً لنزيف الدماغ والسكري والضغط المرتفع والبواسير ومرض الزهايمر وأكثر باستخدام هذه الأوراق البسيطة

تفاجأ العريس ‘‘ليلة الدخلة’’ بأن عروسته جريئة وتعرف كل حاجة عن العلاقة الزوجية فعاقبها الزوج بطريقة صادمة!

مجلس التعاون الخليجي يعلن رسميا عن شرط واحد لانضمام اليمن إلى دول المجلس

السعودية تعلن عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال سعودي على أي حاج يرتكب واحدة من هذه المخالفات في مساكن ومقرات الحجاج

شاهد قصة زواج غريبة.. رجل يذهب لخطبة فتاة وبعد عامين يفاجئ بما فعله جاره إمام المسجد مع أهلها لمدة 6 أشهر !

أوراق نباتية رخيصة تخفض الضغط وتقلل الجلوكوز وتنظم مستويات السكر في الدم فورا

شاهد لحظة انتحار مصري قفزاً في النيل بعد حرمانه من رؤية أبنائه .. والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة

الكزبرة المجففة.. علاج سحري من مشاكل الجسم والبشرة التي يعاني منها الكثير من النساء والرجال (طريقة الاستخدام)

إن الخصائص المضادة للبكتيريا التي تمتلكها أوراق شجر الزيتون استعملت لمعالجة أمراض مثل : التهابات الكانديدا والسحيا والإنفلونزا وفيروس الهربس 6 و7 واليرقان النوع B والكريب وفيروس ال EBV والهربس النوع 1 و2 وزنار النار والملاريا والتعب المزمن والسل والإسهال الحاد والالتهابات البولية، والتهابات الأذن وجراحات الفم ... إن خلاصة هذه الأوراق تحمي الشريان التاجي للقلب كما تحمي الأوعية الدموية من الضرر.

عندما تؤخذ على وقت طويل ، تساعد أوراق الزيتون على منع الإصابة بتصلب الشرايين. كل فوائد ورق الزيتون وومكونات ورقة الزيتون أدت إلى اهتمام العلم "بريجيم البحر الابيض المتوسط" .

يحتوري ريجيم البحر الابيض المتوسط على كمية مركزة من زيت الزيتون.

من الجيد للصحة أن تبدأ باستخدام زيت الزيتون في طعامك ولكن أوراق الزيتون شيء آخر تضيفه لتحسن صحتك .. إن خلاصة أوراق الزيتون متوفرة على شكل كبسولات .

أو يمكنك ببساطة تحضير شاي اوراق الزيتون مستخدماً هذه الاوراق مع العسل إذا كنت غير مصاب بالسكري أو يمكنك وضع بضع قطرات من خلاصة أوراق شجرة الشاي مباشرة على اللسان.