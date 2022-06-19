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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن كروز المنيخر، أن دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج العربي أمر لا ينتظر إلا انتهاء الحرب وبدء السلام.

وأضاف المنيخر، في كلمة له، أمس السبت، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن مساعي تمديد الهدنة اليمنية القائمة مستمرة، مشدداً على دعم خليجي لإنهاء الأزمة التي بدأت في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

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مجلس التعاون الخليجي يعلن رسميا عن شرط واحد لانضمام اليمن إلى دول المجلس

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جاء ذلك ضمن جلسة نقاش شارك خلالها السفير الخليجي متحدثاً مع تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن، والسفير حميد المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية العمانية، ضمن منتدى اليمن الدولي الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات بالتعاون مع أكاديمية «فولك برنادوت» السويدية.