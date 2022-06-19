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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً يحاول الانتحار برمي نفسه إلى نهر النيل من جسر عالٍ، بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن المقطع المتداول مغلوط.

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شاهد لحظة انتحار مصري قفزاً في النيل بعد حرمانه من رؤية أبنائه .. والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة

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وأوضحت أن قسم شرطة القاهرة القديمة توصّل إلى أن الرجل الذي افتعل عملية انتحاره، تعاون مع 7 أشخاص من بينهم 3 سيدات لتدبير الأمر.

كما أعلنت أن "المنتحر المزعوم" أقر فعلاً بانفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر وعدم تمكنه من رؤية أطفاله، ففكر في تصوير الفيديو وادعاء الانتحار في محاولة للضغط على الزوجة ودفعها للتراجع عن موقفها.

اعتراف الرجل

واعترف الرجل أنه اتفق مع أحد المتهمين لتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الجسر على أن يقوم 3 آخرون بانتظاره أسفل الجسر في مركب وانتشاله من المياه بمقابل مادي.

كذلك أقر بأنه اتفق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أيضاً أنه اتفق مع والدته وسلمها أوراقا كوصية، فأعلمت الأم أشقاءه بذلك لإيهامهم بأنه ينوي "الانتحار"، وتكتمل روايته.