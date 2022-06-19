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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكزبرة المجففة هو نوع من أنواع الأعشاب المفيدة للجسم، والتي أثبت فاعليته في علاج الكثير من مشاكل الجسم.



وعصير الكزبرة يعمل كالسحر، فهو يعمل على خفض الكوليسترول في الجسم بل ويساعد على علاج الجهاز الهضمي ، وزيادة مستويات الهيموجلوبين ، وعلاج الأكزيما، وذلك بحسب موقع sikkimexpress.

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الكزبرة المجففة.. علاج سحري من مشاكل الجسم والبشرة التي يعاني منها الكثير من النساء والرجال (طريقة الاستخدام)

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وتحتوي الكزبرة المجففة على عناصر مطهرة وطاردة للريح للأوراق الخضراء التي ترشونها على الخضار والسلطة هي أيضًا سر توهج البشرة لأنها تقلل الحموضة التي تساعدك على التخلص من الالتهابات الجلدية.

والكزبرة سواء الخضراء أو المجففة من أكثر الأعشاب انتشارا في العالم بعد الكركم و الأيورفيدا ، نظام العلاج بالأعشاب القديم في الهند ، استخدام الكزبرة في العديد من الوصفات الطبية نظرًا لخصائصها العلاجية القوية.



كشفت الأبحاث الحديثة أن لها خصائص علاجية قوية، فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع الأكسدة، و هذا يساعد في الواقع على تأخير تنكس الجسم، و بقدر ما يتعلق الأمر بالجمال ، فإن منع أضرار الأكسدة يساعد على تأخير تشكيل علامات الشيخوخة الظاهرة على الجلد ويحافظ على نضارة البشرة لفترة أطول.



تحتوي الكزبرة أيضًا على فيتامين سي وفيتامين ك وبعض فيتامينات ب ، جنبًا إلى جنب مع العديد من المعادن ، مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والكاروتين.



كما أن لها خصائص مطهرة ومبيدات للجراثيم ، فضلاً عن فوائدها المضادة للفطريات والالتهابات، إنه متوفر بسهولة في كل منزل ويمكن استخدامه بسهولة لفوائد البشرة، يمكن استخدام كل من أوراق الكزبرة والبذور في علاج كثير من الأمراض.



نظرًا لخصائصها المطهرة والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ، تساعد الكزبرة على التحكم في حالات حب الشباب وعلاجها، و يمكن استخدام أوراق الكزبرة وعشب الليمون معًا للسيطرة على حب الشباب.