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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الحليب مع الزنجبيل .

فوائد الحليب مع الزنجبيل ما يلي:-

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب مع الزنجبيل؟

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·للاسترخاء والتخلّص من مشاعر التوتر والقلق والتعب.

·يمنح شعوراً استثنائياً بالدفء.

·يقلّل من اضطرابات النوم أو الأرق المزمن.

· يساعد على تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، كما يعالج نزلات البرد الشعبية، والزكام، والإنفلونزا، والبرد خلال وقت قياسيّ، ويقلّل إلى حدّ كبير من حدّة الأعراض المرافقة لها.

· يعدّ من أفضل المقويات الطبيعيّة للجهاز المناعي في الجسم، كما يستخدم لتقوية القدرت الجنسية، وخاصة لدى الرجال، نظراً لدوره في تقوية البروستاتا والحيوانات المنويّة لديهم، فضلاً عن كونه يزيد الرغبة الجنسية لدى الطرفين.

· يساعد إلى حد كبير على خفض معدّل السكر في الدم، مّما يجعله مفيداً جداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

·يمكن استخدامه لغرض التنحيف، وخاصة في حال إضافة الحليب منزوع الدسم إلى الخليط.

· يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وبالتالي يقوي العظام والعضلات والأظافر والأسنان، ويقي من مرض الهشاشة، ويقلّل من أوجاع وتشنّجات المفاصل.

· في حال تمّ تناوله مع حليب منزوع الدسم، فإنّ له دوراً كبيراً في خفض معدّل ضغط الدم.

· يعد مضاداً للالتهابات المختلفة، ومقاوماً للأكسدة.

·يقلّل من مشاعر الغثيان والدوار.

·يعدّ مفيداً جداً لصّحة ونضارة البشرة والجلد، ويعطي مظهراً شبابيّاً.

.يقاوم الشقوق والشوارد الحرة، وبالتالي يقي من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة.يقلّل من الأوجاع المرافقة للدورة الشهريّة، ومنتشنّجات الرحم في هذه الفترة.

· يخفض معدل الكولسترول في الدم، ويقي بالتالي من أمراض القلب، والشرايين، والأوعية الدموية، والجلطات القاتلة.