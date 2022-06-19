نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زيت الزيتون والزعتر يقوي الذاكرة والإدراك والقدرات العقليه والعصبيه وتحمل الضغوط ويحسّن المزاج ويقلل التوتر (طريقة الاستخدام) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول زيت الزيتون والزعتر.

فوائد تناول زيت الزيتون والزعتر:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

زيت الزيتون والزعتر يقوي الذاكرة والإدراك والقدرات العقليه والعصبيه وتحمل الضغوط ويحسّن المزاج ويقلل التوتر (طريقة الاستخدام)

عائلة سعودية تكتشف أن الخادمة التي تعمل لديهم منذ سنتين هي "ساحرة".. وعند تفتيش حقائبها كانت المفاجأة! - شاهدوا ماذا وجدوا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا مضغت العلكة لمدة 10 دقائق

أقدم مركبة في السعودية تشق الطريق من الجوف إلى الحج (فيديو)

هرمونات السعادة.. احرص على تناول هذه الأطعمة وستتغير حياتك

أوراق هذه الفاكهة تنظم الجلوكوز وتحفز الأنسولين وتعالج السكري وتقتل الديدان وتزيل البثور من الجسم

حشرات منتشرة داخل غرفة مريض بمستشفى في السعودية تثير ضجة.. و"الصحة" تعلق ( شاهد )

السعودية : أوامر مفاجئة للملك سلمان تقضي بتعديلات مواد نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع (التفاصيل الرسمية كاملة)

ترامب يعلّق على سقوط بايدن عن دراجته بفيديو ساخر

أوراق نباتية رخيصة تقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر في الدم وتخفف أعراض السكري بشكل فوري

شك الجيران بأن الطبيبة المصرية تختلي بصديقها لممارسة الرذيلة.. وحينما اقتحموا الشقة كانت الصدمة والنهاية مأساوية!

وداعاً للمنشطات الجنسية.. ضع ثلاث حبات قرنفل قبل العلاقة الزوجية بدقائق بهذه الطريقة تجعلك فحلا كالأسد في غرفة النوم

1. يمتلك خصائص مُضادّة للأكسدة

تعمل مُضادّات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحُرّة وابطاء عمليه للشيخوخه.

2. يُساعد في تحسين الذاكرة والإدراك والقدرات العقليه والعصبيه وتحمل الضغوط.

3. يخفف من الالتهاب

من فوائد الزعتر مع زيت الزيتون امتلاك كلًا منهما لخصائص مُضادّة للالتهاب، لذا يُمكن أن تساعد في حالات التهاب المفاصل، أوالنُّقرس، والتهاب المعده والجهاز التنفسي.





4. تحسين المزاج وتقليل التوتُّر

يمكن أن يُساعد هذا الخليط فى تحسين الحالة المزاجية وانخفاض مُعدّلات الاكتئاب لاحتوائه على ماده

الفينول وفيتامين ب6 الموجودة في الزعتر، وتأثيرها القوي على النواقل العصبية في الدماغ



5. يمد الجسم بالحديد

يحتوي الزعتر على تركيز عالي من الحديد مٌقارنةً بزيت الزيتون، ولكن يُشكّل مزيج الزعتر مع زيت الزيتون مصدرًا غنيًّا بالحديد.

7. يعزز قدرات الجهاز المناعي

مُركبّات البوليفيينول في زيت الزيتون لها خصائص مُضادّة للميكروبات و مادّة الثايمول (Thymol) في الزعتر لها خصائص مُعقِّمةومُضادّة للفطريّات والفيروسات.

و فيتامين ج في الزعتر يساعد الجهاز المناعي.

8. يعزز صحه القلب والاوعيه الدمويه ويقلل من الدهون الثلاثيه والكوليسترول.

9. يقي من ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب

يُعدّ البوتاسيوم والمنغنيز الموجود في الزعتر من المعادن المُهمّة لصحّة القلب والأوعية الدمويّة، نظرًا لدور البوتاسيوم في توسيع الأوعية الدمويّةوخفض ضغط الدم.