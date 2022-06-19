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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مواطن سعودي لصحيفة "المرصد" تفاصيل قيام "عاملة" إندونيسية بممارسة "السحر" ضد أسرته بعد عامين من العمل لديهم.

عقد لمدة سنتين

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عائلة سعودية تكتشف أن الخادمة التي تعمل لديهم منذ سنتين هي "ساحرة".. وعند تفتيش حقائبها كانت المفاجأة! - شاهدوا ماذا وجدوا

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وقال إنه تم إحضار العاملة عن طريق شركة تأجير العمالة في الرياض ، وتم توقيع عقد معها لمدة سنتين ، وقبل انتهاء المدة بـ 3 أيام تم إرجاعها إلى الشركة مرة أخرى .

وأشار إلى أن موظفو الشركة تفاجأوا باكتشاف 17 عمل سحري بعد تفتيش حقائبها، مضيفا: "وجدنا أكياس فارغة أكثر من 30 كيس وفي كل واحد شعرة".

العائلة شعرت بالمرض

وأوضح أن العائلة شعرت بالمرض بعد مغادرة العاملة بيوم واحد.

وأضاف : حاليا 3 فتيات كبار يعانون من الألم في بطنهم وحضر عدد من الوعاظ إلى المنزل من أجل أن يرقونهم واكتشفوا أيضا تعرضهم للسحر كما أنه عثر على "عقد" أسفل السرير.

معاملة حسنة

وواصل: "موظفو الشركة كانوا مستغربين من مستوى الرفاهية التي كانت تعيش فيه لدينا مؤكدا أنه قد تم تخصيص غرفة لها ويتم التعامل معها بطريقة حسنة".

واختتم: أرجو تحذير الناس والعوائل من العاملات ولابد من تفتيش العاملة قبل مغادرتها للمنزل.