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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمر الكثير منا بالعديد من الضغوطات والمشاكل في حياته اليومية، ما يتسبب في تغيير حالته المزاجية للأسوأ.

ولحل هذه المشكلة هناك كثير من الأمور التي تجعلنا نشعر بالسعادة وترسم البسمة على وجوهنا، ويعتبر الطعام أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد في إفراز هرمون السعادة "السيروتونين".

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هرمونات السعادة.. احرص على تناول هذه الأطعمة وستتغير حياتك

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إليك قائمة ببعض الأطعمة التي تغير مزاجك للأفضل، وذلك كما ورد في موقع "eatthis".

- الفاصوليا

غذاء غني بالمغنيسيوم يساعد على تعزيز هرمون السعادة والسيروتونين، وغنية بمضادات الأكسدة ومحملة بالعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، مثل الحديد والألياف والنحاس والزنك والبوتاسيوم.

- سمك السالمون

يعتبر السلمون طريقة رائعة لتحميل نظامك الغذائي بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وتحسين الحالة المزاجية.

- السبانخ

تحتوي الخضروات الورقية، خاصة السبانخ، على "الفينيثيلامين" وهو مركب عضوي يفرز مادتين كيميائيتين هرمون نورإبينفرين ومادة الدوبامين، اللذان لهما دورًا رئيسيًا في الإحساس بالمتعة والسعادة ومضادان للاكتئاب.

- الخبز والحبوب الكاملة

الخبز من أكثر المأكولات المليئة بالكربوهيدرات المعقدة، التي تعمل على تحسين عدد البكتيريا الجيدة في أمعائك، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على مزاجك، وترفع هرمون السعادة عندك.

- المكسرات

تحتوي المكسرات على وفرة من فيتامين ب والماغنسيوم والزنك وأوميجا 3، التي تحافظ على استقرار الكورتيزول، الهرمون الذي يقلل الشعور بالإجهاد والتوتر والقلق.

- البنجر

يحتوي البنجر على مادة البيتين، التي تدعم إنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يرفع من مزاجك، كما أنه يحتوي أيضًا على جرعة قوية من حمض الفوليك، مما يعمل على استقرار الصحة العاطفية والعقلية، وتحسين فرصك في السعادة مع كل قضمة.

- العسل

يحتوي على وفرة من فيتامين ب وحمض الفوليك لتحسين المزاج وتهدئة الأعصاب ومحاربة الشعور بالاكتئاب.

- الشوكولاته الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة ومادة السيروتونين "هرمون السعادة"، والتي تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

- عصير توت بري

يؤدي التوت ذو اللون الداكن إلى فقدان الوزن، مما يقلل من تكوين الخلايا الدهنية بنسبة تصل إلى 73٪ وهذا وحده سيحسن مزاجك، كما أنه يحتوي أيضًا على جرعات كبيرة من فيتامين سي، وهو مصدرًا كبيرًا للريسفيراترول ، وهو صبغة مضادة للأكسدة تقوم بالتخفيف من حدة الاكتئاب.

- القهوة والكاكاو

تحتوي القهوة والكاكاو على مادة الكافيين الذي يعتبر منشط فعال للجهاز العصبي ورفع مستويات هرمون السيروتونين، وبحسب دراسات، فإن تناول القهوة صباحاً يساعد على تحسين المزاج وزيادة نشاط المخ ومحاربة الاكتئاب والشعور بالسعادة.

- زيت الزيتون

يمكن أن يكون الاستمتاع بمزاج أفضل بسيطًا مثل رش القليل من زيت الزيتون على سلطتك، إذ وجد الباحثون في جامعة Kyushu Nutrition Welfare University أن الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون، كانت أكثر فاعلية في تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالسعادة.

- الموز

الموز غني بمادة تساعد على إنتاج هرمون السعادة، وتسمى "التربتوفان"، وكذلك البوتاسيوم الذي يعمل على تحسين الدماغ.