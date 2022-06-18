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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يكون ألم الظهر أمرًا مزعجًا للكثيرين، وفي بعض الإحيان قد ينذر ذلك بحالة صحية خطيرة أسوأ مما قد نعتقد،

يمكن أن تسبب جميع سرطانات المعدة والقولون والمستقيم ألمًا ينتشر من موقع الورم إلى أسفل الظهر.

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شعور مفاجئ في ظهرك ينذر بإصابتك بهذا المرض سريع الانتشار

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وقد ينتشر ألم السرطان إلى مواقع أخرى من الجسم مثل أسفل الظهر، وعادة ما ينتج عنه أعراض علنية أخرى، لذا تتطلب آلام الظهر المصحوبة بفقدان الوزن المفاجئ غير المبرر، والتعب غير المبرر، والوخز أو التنميل في الذراعين أو الساقين عناية طبية فورية، وفقًا لموقع express.

علامة تحذير أخرى على أن آلام الظهر يمكن أن تنشأ من السرطان هي الألم الذي يزداد سوءًا في الليل وفي الصباح ولكنه نادرًا ما يكون ملحوظًا خلال النهار، كما أن إحدى السمات السائدة للسرطان التي تسبب انتشاره إلى العمود الفقري هو السرطان النقيلي، أي أنه نشأ من جزء مختلف من الجسم.

تذكر مدونة هارفارد هيلث أن: "آلام الظهر ثابتة وقد تزداد سوءًا عند الاستلقاء، كما أن الخدر أو ضعف أو وخز في الساقين يزداد سوءًا"

وتابعت: "إذا انتشر السرطان إلى الأعصاب الشوكية التي تتحكم في المثانة والأمعاء، فقد يكون هناك سلس في الأمعاء أو المثانة"، ومنوهة إلى أن سبب آخر محتمل لآلام أسفل الظهر هو سرطان العظام، والذي يبدأ على شكل رقة تتطور تدريجياً إلى ألم مستمر.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الألم الناجم عن سرطان العظام يبدأ عادة بالشعور بالحنان في العظام المصابة، ويتطور هذا تدريجيًا إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، ويستمر في الليل وعند الراحة.

ويمكن أن يتأثر أي عظم، على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبًا في العظام الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين، وتشير هيئة الخدمات الصحية، إلى أن آلام الظهر التي تنجم عن السرطان غالبًا ما تكون مصحوبة بانتفاخ واحمرار حول العظام المصابة.

وينصح إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من آلام شديدة أو متفاقمة في العظام، بمراجعة الطبيب أو إذا كنت قلقًا من وجود أي أعراض أخرى لسرطان العظام، بحسب هيئة الخدمات الصحية.